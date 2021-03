PM: Es ist offiziell: Team Xbox begrüßt Bethesda (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der 9. März ist ein ganz besonderer Tag für Xbox, denn an diesem Tag schließen wir offiziell die Übernahme von ZeniMax Media ab, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks. Es ist uns eine Ehre, die acht unglaublich talentierten Entwicklerstudios und ihre leidenschaftlichen Communities überall auf der Welt in der Xbox-Familie willkommen zu heißen – Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog und Roundhouse Studios.

Ab sofort starten wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit und bringen Dir zukünftig noch mehr tolle Spiele. Und bei jedem Schritt auf diesem Weg motiviert und inspiriert mich die Kreativität und die Expertise der talentierten Leute bei Bethesda – insbesondere der Ansatz, die Community an erste Stelle zu setzen. Unser Ziel ist es, diesen Teams das beste Fundament für ihre großartige Arbeit zu liefern und von ihnen zu lernen, während wir Xbox weiterhin zu einer inklusiven Plattform für alle Spieler*innen weltweit ausbauen.

Dies ist der nächste Schritt ein branchenführendes Team aus erstklassigen First Party-Studios aufzubauen und gleichermaßen unser Versprechen an die Xbox-Community. Zukünftig sind Xbox-Konsolen, Windows 10 PC und der Xbox Game Pass der beste Ort für Dich, um neue Bethesda-Spiele zu genießen – einige davon zukünftig exklusiv für Xbox- und PC-Spieler.

Es ist essenziell, dass Bethesda weiterhin Spiele auf seine eigene Art und Weise entwickelt. Wir freuen uns darauf, die kreativen Bethesda-Teams mit unseren Mitteln zu unterstützen und so noch mehr Spieler auf der ganzen Welt zu erreichen und die kommenden Titel zu den größten und populärsten in der Geschichte von Bethesda zu machen. Xbox und Bethesda vereint schon lange dieselbe Vision für die Zukunft des Gaming und so erkennt Bethesda – als Fan aber auch Entwickler – das enorme Potential des Xbox Game Pass.

An dieser Stelle möchte ich auch das Leben und die Erinnerungen an meinen engen Freund Robert A. Altman ehren, den Gründer von ZeniMax Media. Robert glaubte aus tiefsten Herzen an die Magie von Videospielen und wir fühlen uns privilegiert, seine Arbeit mit dem Team fortsetzen zu dürfen, das er so viele Jahre aufgebaut und begleitet hat. Ich trauere um die Gelegenheit, direkt mit ihm an unserer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten – aber ich weiß auch, dass seine Überzeugungen in unserer kollektiven Zusammenarbeit weiterleben und uns motivieren, diese Partnerschaft seiner Vision entsprechend umzusetzen.

Mein großer Dank gilt auch allen Spieler*innen und Millionen von Bethesda-Fans, die uns auf dieser gemeinsamen Reise begleiten. Als großes Team arbeiten wir Hand in Hand an den Spielen der Zukunft. Über die konkreten Pläne sprechen wir im späteren Verlauf dieses Jahres im Detail. In der Zwischenzeit lade ich Dich ein, diesen Moment gemeinsam mit uns zu feiern, indem Du die fantastischen Bethesda-Titel spielst, die schon sehr bald im Xbox Game Pass erscheinen – Details dazu folgen in Kürze.

