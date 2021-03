Monster Hunter - Rise: Zweite Demo ab 12. März / Weitere Infos

PC Switch

Capcom hat im Rahmen eines digitalen Events zu Monster Hunter verkündet, dass ihr in Kürze in einer zweiten Demo zu Monster Hunter - Rise auf die Jagd gehen könnt. Ab dem 12. März 2021 um 12:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr sie aus dem eShop der Nintendo Switch saugen, wie Producer Ryozo Tsujimoto und Director Yasunori Ichinose bestätigt haben. In der Testversion ist eine schwierigere Jagd auf das Monster Mangamalo enthalten, außerdem sind alle vier Quests der ersten Demo vom Januar weiterhin spielbar. Allerdings wird euer Quest-Zähler zurückgesetzt, solltet ihr bereits bei der ersten Demo dabei gewesen sein.

Außerdem sind Tsujimoto und Ichinose während der Präsentation die Randale-Quests vorgestellt. Bei diesen müssen sich Jäger zusammenschließen und ein Dorf vor heranstürmenden Monsterhorden beschützen.

Wenn ihr zusammen auf Monsterjagd geht, so soll ein dynamischer Schwierigkeitsgrad für ein ausgewogenes Erlebnis sorgen. Je nachdem, wie viele Jäger in der Party sind, wird sich das Level der Herausforderung anheben beziehungsweise absenken. Weiter wurden die Wechselkünste gezeigt, die ihr auf jede der 14 Waffengattungen anwenden könnt. Dadurch soll es möglich sein, durch neue Kombinationen und Strategien eurem Spielstil noch besser entgegen zu kommen.

Eine weitere Ergänzung im Multiplayer-Bereich sind Empfehlungen. Nach jeder Jagd könnt ihr euren Mitstreitern auf Wunsch einen Daumen nach oben geben und ihn somit als guten Mitspieler kennzeichnen. Das erhöht seine Chancen, beim nächsten Matchmaking-Versuch schneller mit anderen Jägern zusammenzukommen. Und wenn ihr auf euren Reisen besonders tolle Momente erlebt habt, die ihr mit dem Rest der Welt teilen wollt, dann hat Capcom ebenfalls an euch gedacht. Mit dem Kamera-Feature könnt ihr Szenen aufnehmen, abspeichern und entsprechend im Nachgang weiterverbreiten.