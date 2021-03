TESO: Flames of Ambition veröffentlicht // Neues Championsystem

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Mit Flames of Ambition ist am Montag der Auftakt zum ganzjährigen Abenteuer „Die Tore von Oblivion“ für The Elder Scrolls Online (im Test mit Wertung 8.0) erschienen. Dieser Downloadinhalt umfasst zwei neue Verliese für vier Spieler, die Schwarzdrachenvilla und den Kessel, sowie neue Gegenstandssets, Sammlungsstücke, Errungenschaften und Einrichtungen. Beide Dungeons bieten jeweils eigenständige Geschichten, bereiten aber den Weg für das kommende Kapitel Blackwood vor, welches im Juni erscheinen wird.

Gleichzeitig mit der Erweiterung wurde das Update 29 in das Spiel implementiert, welches als größte Neuerung eine Überarbeitung des Championsystems beinhaltet. Dieses wird aktiv sobald euer Charakter die Maximalstufe von 50 erreicht hat. Im Gegensatz zu vorher, stehen euch jetzt nur noch drei statt neun Sternbilder (Macht, Kraft und Geschick) zur Verfügung, in welchen ihr eure Championpunkte investieren könnt. Aufgrund eines Problems, welches mit dem Update 28 auftrat, wurden mit dem neuen Patch alle Fertigkeitspunkte und Championpunkte für eure Charaktere zurückgesetzt. Die nächsten beiden Wochen findet deshalb das Mini-Event „Neugeschmiedete Helden“ statt, in dessen Rahmen ihr unbegrenzt oft die Spezialisierungen eurer Charaktere zurücksetzen könnt.

Während das Update 29 für alle Spieler kostenlos ist, wird für Flames of Ambition eine Mitgliedschaft im ESO Plus benötigt. Alternativ kann der DLC auch über den internen Kronenshop für 1.500 Kronen, das entspricht 12,99 Euro, erworben werden. Sowohl der Downloadinhalt als auch das Update sind ab sofort für PC und Mac erhältlich, für die Konsolen Xbox One und Playstation 4 erscheinen diese am 16. März.