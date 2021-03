PC Linux MacOS

Wieder ein Kataklysmus

Im Büro von Professor Totel nehmen wir die Spur des Vermissten auf.

Rätsel-Déjà-vu

Wer ist die Frau im Vogelkostüm?

Fazit

Solospiel für PC

Point-and-Click-Adventure

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 18.2.2021 für 19,99 Euro

In einem Satz: Solides Adventure mit angezogener Handbremse.

Das Adventureist das Erstlingswerk des spanischen Zwei-Personen-Studios Pirita. Die kreativen Köpfeandwählten dafür den klassischen Point-and-Click-Ansatz, siedelten ihre Handlung aber im Jahr 5000 der Menschheitsgeschichte an und erkoren ein Team von Archäologen zu ihren Hauptcharakteren. Durch diesen Kniff wird die Geschichtsforschung in unsere Gegenwart verlegt, sodass statt alter Tonkrüge der Walkman in den Fokus der Gelehrten rückt. Ob dieser interessanten Exposition auch ein interessantes Spiel folgt, lest ich ihr im heutigen Spiele-Check.Wir schreiben das Jahr 5000 und unser geliebter blauer Planet hat es mal wieder nicht geschafft. Eine Katastrophe biblischen Ausmaßes hat die Menschheit ins interstellare Rettungsboot gen Mars getrieben. Das Wissen um die alte Heimat verblasste mit der Zeit, sodass es heute an den Gelehrten ist, die Lücken in den Geschichtsbüchern zu füllen. Zu diesem Zwecke buddelt der dezent schrullige Protagonist Dijon auf einer Expedition in den Ruinen der uns bekannten Zivilisation. Graffitis sind die Höhlenmalereien der Zukunft und eine antiquierte Maurerkelle, das liebste Arbeitsgerät unseres Helden, sorgt immer wieder für kollegiales Gelächter. Das Lachen bleibt dem Team jedoch im Halse stecken, als Professor Totel, der Leiter der Ausgrabung, entführt wird. Ob dessen Obsession für die sagenumwobene Stadt Mutropolis mit dem Verschwinden zu tun hat?Die Suche nach dem alten Mann gestaltet sich als klassisches Point-and-Click-Adventure. Wir führen englisch vertonte (aber deutsch lokalisierte) Dialoge, stibitzen jeden Gegenstand der nicht niet- und nagelfest ist und probieren und kombinieren was das Zeug hält. Die Rätsel sind durchaus logisch konstruiert, zumindest im Nachhinein, geizen aber auch nicht mit Fallstricken. Da wäre zum Beispiel der Verzicht der Entwickler auf eine Hotspot-Anzeige oder andere Spielhilfen, sodass wir mitunter den Bildschirm Pixel für Pixel nach einer etwaigen Tür oder einem notwendigen Gegenstand absuchen mussten. Dies zum Teil auch mehrfach, weil manches Objekt erst durch einen Dialog „aktiviert“ wird.Eher untypisch für das Genre verwendet das Spiel die Lösungen einiger Rätsel in abgeänderter Form wieder. So mussten wir etwa zweimal im Spiel die Temperatur von Gegenständen mit Hilfe der gleichen wissenschaftlichen Apparatur verändern. Im ersten Anlauf benötigten wir hierfür lediglich eine Vergleichsprobe, beim nächsten Mal gleich einen ganzen Sack voll davon. Dieses Design-Recycling geht natürlich zu Lasten der Abwechslung und sorgt bisweilen für Frust, weil man für eine aktuelle Problemstellung nicht unbedingt die bereits bekannten Lösungen in Betracht zieht. Gleiches gilt für Gegenstände, die an mehreren Stellen im Spiel zum Einsatz kommen.Ungewöhnlich ist auch der grobe, flächige Zeichenstil des Spiels, der jedoch eine willkommene Abwechslung zum gewohnten Comic- und Retro-Look der meisten Genrevertreter darstellt. Auch was das Erzähltempo anbelangt, geht das Spiel „eigene“ Wege. Einerseits führt das Spiel interessante Charaktere wie die sinistere Cobra oder eine mysteriöse Frau im Vogelkostüm ein, anderseits kommt die Handlung um die Figuren und die titelgebende Stadt nur langsam in Fahrt. Beim Szenario wurde ebenfalls viel Potential verschenkt. Zu keinen Zeitpunkt wirkt die Reise in das Jahr 5000 glaubhaft, alleine was die dargestellte Architektur und Technologie anbelangt. Zudem wird der Kniff, das hier und jetzt zur archäologischen Antike der Zukunft zu transformieren, abseits einiger popkultureller Referenzen und Witze kaum genutzt. Hier wäre mehr möglich gewesen.Mutropolis kombiniert handwerklich solide die Zutaten der klassischen Adventure-Küche und garniert das Ergebnis mit einer interessanten Ausgangsposition, indem es das 21. Jahrhundert zum archäologischen Forschungsgegenstand der Zukunft macht. Abseits der Darstellung von Wonder Woman als Heldin dieser Neo-Antike und anderen zeitgenössischen Anspielungen verpufft das Potenzial dieser tollen Idee leider stark. Auch die Geschichte um Atlantis, Z, Shangri-La oder wie auch immer Mutropolis in der Abenteuerliteratur bereits genannt wurde, kommt für meinen Geschmack zu langsam ins Rollen. Am Ende bleibt ein solides Point-and-Click-Adventure, dem der rechte Biss fehlt.