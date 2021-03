PM: Weltfrauentag: Die stärksten Heldinnen im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 8. März ist der Internationale Weltfrauentag – und natürlich feiert Xbox mit! Egal, ob knallharte Soldatin, clevere Archäologin, einfühlsame Schwester oder mächtige Magierin – der Xbox Game Pass strotzt nur so vor starken, weiblichen Vorbildfiguren, die sich unzähligen Gefahren stellen und dabei ihre ganz eigene Heldengeschichte schreiben. Geh mit uns auf die Reise und lerne unsere größten Gaming-Heldinnen kennen!

Dieser Artikel erscheint im Rahmen des Women’s History Month. Über den gesamten Monat März warten spannende Beiträge von Frauen aus der Gamingwelt auf Dich. Du erfährst mehr zu weiblichen Protagonistinnen in Videospielen, erhältst Einblicke in das Leben von weiblichen Content Creators, lauschst den Gesprächen von Streamerinnen und verfolgst spannende Disussionen mit Entwicklerinnen. Darüber hinaus warten auf Dich neue Inhalte für Minecraft: Education Edition zum internationalen Frauentag, der Queen’s Clash in Age of Empires II: Definitive Edition, Maxi Gräff im Major Nelson-Podcast und vieles mehr. Eine Übersicht der kommenden Aktionen findest Du unter diesem Link.

Kait Diaz aus Gears 5

Der Planet Sera zerfällt nach dem Aufstieg des Schwarms und die Städte der Menschen werden von feindlichen Truppen erobert – die Welt steht kurz vor dem Untergang. Es ist eine düstere Realität, mit der sich Protagonistin Kait Diaz aus Gears 5 konfrontiert sieht. Von Träumen und Albräumen verfolgt, sucht sie nach einer Zukunft für die Menschheit und deckt sehr schnell eine eigene Verbindung zum Feind auf. Die wahre Gefahr für den Planeten Sera offenbart sich ihr: sie selbst. Begleite die furchtlose Soldatin auf ihrer Mission in einer gefährlichen Welt, in der es keinen Platz für sie zu geben scheint. Doch Kampfgeist, ein unerschütterlicher Wille und starke Freundschaften helfen Kait, stets ihrem Weg zu folgen.

Michonne aus The Walking Dead: Michonne

In The Walking Dead: Michonne schlüpfst Du in die Rolle der ikonischen Comicbuch-Figur Michonne, die geplagt wird von ihrer Vergangenheit, unglaubliche Verluste erträgt und starke Reue empfindet. Gleichermaßen ist Michonne eine unbeugsame Kämpferin, die im Laufe der Zeit sehr harsche, aber auch komplexe Charakterzüge entwickelt hat. Interesse geweckt? Dann lerne die Überlebenskünstlerin kennen und fordere ihre Ängste heraus.

Alyson Ronan aus Tell me Why

Die beiden Zwillinge Tyler und Alyson Ronan finden zehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter wieder zusammen. Sie kehren zurück ins alte Elternhaus und erforschen ihre übernatürliche Verbindung, um die Geheimnisse ihrer nicht ganz einfachen Kindheit zu lüften. Durch ihre fürsorgliche und mitfühlende Art schafft Alyson es immer wieder, sich und ihren Bruder aufzubauen und gemeinsam mit ihm schwierigen Fragen und Entscheidungen entgegenzutreten. Freue Dich auf eine kreative und intelligente junge Frau, die beweist, dass geschwisterlicher Zusammenhalt alle Hürden überwinden kann.

Amicia aus A Plague Tale: Innocence

Das mittelalterliche Europa wird von einer inzwischen berüchtigten Seuche überrollt: der Pest. Die Krankheit hinterlässt Chaos und den Tod – mittendrin versucht die junge Amicia sich und ihren Bruder Hugo zu retten. Inmitten einer verzweifelten Welt voller Gefahren, bahnt sie sich in stetiger Angst ihren Weg durch mittelalterliche Kulissen. Denn neben riesenhaften, infizierten Ratten ist auch die Inquisition den beiden Geschwistern auf den Fersen. Doch Amicia beweist einen unbeugsamen Willen. Schließlich wächst sie an ihren Aufgaben, die sie zwingen, viel zu schnell erwachsen zu werden.

Senua aus Hellblade: Senua’s Sacrifice

Im frühen Mittelalter macht sich eine gebrochene keltische Kriegerin auf in die Hölle der Wikinger, um für die Seele ihres toten Geliebten zu kämpfen. In den Tiefen der Unterwelt stellt sich Senua ihren emotionalen und psychischen Traumata und lernt, dass die größten Ängste nicht nur aus Fleisch und Blut bestehen. Senua ist eine starke und zugleich gebrochene Heldin, die trotz furchtbarer Erlebnisse wahre Stärke zeigt und immer weiter ihren Weg geht – auch wenn die Hindernisse noch so groß sind.

Norah aus Call of the Sea

Im Jahr 1934 begleitest Du die furchtlose Norah auf einer gefährlichen Reise in den Südpazifik. Dort macht sie sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Ehemann, der unterwegs ist auf einer Expedition. Schließlich stößt die junge Frau auf eine namenlose Insel, die nicht nur eine untergegangene Zivilisation, sondern auch viele Geheimnisse birgt. Als Kunstlehrerin, die zudem noch unter einer mysteriösen Krankheit leidet, muss Norah viele überwältigende Eindrücke verarbeiten und sich bisher ungekannten Gefahren stellen – und kämpft trotz aller Widerstände weiter. Tauche ein in die bezaubernde Charakterstudie einer klugen, jungen Frau auf der Suche nach sich selbst.

Marianne aus The Medium

Im Polen der 90er Jahre schlüpfst Du in die Rolle von Marianne, einer jungen Frau, die als Medium mit einem übersinnlichen Gespür und einer Verbindung zur Geisterwelt ausgestattet ist. Einem mysteriösen Anruf folgend, begibt sich Marianne in ein verlassenes Urlaubs-Resort, in dem nichts so ist, wie es scheint. Berührt durch das Schicksal der hier lebenden Geister beginnt sie die Geheimnisse über das mysteriöse Hotel zu entschlüsseln und lernt dabei auch viel über sich selbst. Triff eine Frau, die sich mutig auch den größten Schrecken stellt, geplagten Geistern mit Empathie begegnet und davon bestrebt ist, ihre übernatürlichen Kräfte für das Gute einzusetzen.

Faith Connors aus Mirrors Edge

Faith Connors bringt alles mit, was eine gute Kurierin braucht. Sie ist schnell, agil und clever. Doch als Botin für den Untergrund ist es auch ihr Job, halsbrecherische Parkours in Schwindel erregenden Höhen zu meistern – am besten, ohne von der Polizei bemerkt zu werden! Doch als junge Frau, die seit ihrer Pubertät auf der Straße lebt, ist sie es gewohnt, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten und anschließend unterzutauchen. Faiths schwere Kindheit hat sie zu einer echten Kämpferin und Überlebenskünstlerin gemacht, die in ihrem Job als Kurierin aufblüht. Doch als Faith unfreiwillig Zeugin eines Mordes wird, muss sie nicht nur über die Dächer der Stadt fliehen, sondern sich auch den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen.

Kay aus Sea of Solitude

Wenn Menschen zu einsam sind, werden sie zu Monstern. In Sea of Solitude schlüpfst Du in die Rolle einer jungen und einsamen Frau, die sich auf eine persönliche Reise zu sich selbst begibt. Sea of Solitude erzählt in seiner atmosphärisch bunten Welt einfühlsame Geschichten über Depressionen, Ängste und Einsamkeit. Hilf der jungen Kay, Oberflächlichkeiten abzulegen, die Dunkelheit zu überwinden und mit ihr aus ihrem Meer der Einsamkeit zu fliehen.

2B aus Nier: Automata BECOME AS GODS Edition

Als Android des Unternehmens YorHa ist 2B die letzte Hoffnung der Menschheit in einem Kampf gegen gnadenlose Maschinenwesen. Dabei helfen 2B nicht nur übermenschliche Stärke und Kampftechniken – mit ihrer fokussierten und analytischen Art erledigt sie selbst Feinde, die um ein Vielfaches größer sind als sie. Doch obwohl sie ein Android ist, hat auch sie mit den emotionalen Konsequenzen ihrer Taten zu kämpfen und setzt sich im Laufe ihrer Geschichte nicht nur mit gefährlichen Gegner*innen, sondern auch emotionalen Traumata auseinander.

Neugierig auf unsere Heldinnen? Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.