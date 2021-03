PM: Xbox feiert den Internationalen Frauentag (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Das Ziel für mich als Spieleentwicklerin ist es, großartige Spiele zu entwickeln. Es geht darum, alle Spieler*innen einzubeziehen, das Erlebnis in den Mittelpunkt zu stellen und eine Community aufzubauen. Die Freude am Gaming weiterzugeben, ist für mich dabei der wichtigste Punkt – seit inzwischen mehr als 20 Jahren in der Spieleentwicklung.

Bei Forza Motorsport habe ich wichtige Lektionen über das Designen eines Spiels gelernt: Es dreht sich alles um die Spielkultur. Das Spiel muss sich an die verschiedenen Stile der ebenso verschiedenen Spieler*innen anpassen. Gleichzeitig ist es wichtig, Grenzen zu schaffen, um allen Mitgliedern der Community sicheren Spielspaß zu ermöglichen. Dieses Wissen nutze ich auch bei meiner Arbeit an neuen Titeln für Xbox.

Mir geht es auch darum, durch Inklusion, Unterstützung und Mentorenschaft die nächste Generation der Spieleentwickler*innen zu inspirieren – insbesondere auch Frauen, die ihren Weg gerade erst angegangen sind. Zusammen mit Ivory Harvey leite ich den Bereich „Frauen im Gaming“. Wir engagieren uns dafür, Frauen zu fördern und bauen eine Community auf, um uns gegenseitig zu unterstützen und ein Bewusstsein zu schaffen.

Anlässlich des Internationalen Frauentags und des Women’s History Month wollen wir bei Team Xbox die Frauen im Gaming feiern und sie an diesem Tag in den Mittelpunkt stellen. Phil Spencer, Head of Xbox, meldet sich dazu ebenfalls zu Wort: „Wir sehen fantastische Beiträge von Frauen, die in den Bereichen Design, Entwicklung, Leadership und über alle Kreativ-Teams hinweg Schlüsselrollen einnehmen. In Zukunft müssen wir uns konzentrieren, noch mehr Frauen in diese Positionen zu bringen.“

Xbox wird sich auch in Zukunft für die Vielfalt einsetzen und gleichzeitig die Frauen in dieser Branche fördern sowie unterstützen. Am Internationalen Frauentag und im gesamten Women’s History Month März haben wir verschiedene Aktionen geplant, um Frauen im Gaming zu feiern:

Wie geht es Frauen und Mädchen in der Gaming-Community? Was bewegt sie und wie können wir alle zusammen, eine noch bessere Umgebung schaffen, in der alle gemeinsam, sicher und friedlich den an Videospielen teilen? Frauen aus der Community erzählen gemeinsam mit Community Managerin Maxi Gräff von ihren Erfahrungen:

Das Livestreaming-Programm bei Xbox widmet sich über den ganzen Monat März dem Women’s History Month. Wir stellen Frauen aus verschiedenen Bereichen vor: Protagonistinnen in Spielen, Entwicklerinnen, Content-Creator und Streamerinnen! Folge uns auf Twitch, um Dir diese Inhalte anzusehen.

Gears 5 Women’s History Month Turnier

Am Samstag, den 13. März 2021, veranstalten wir das offizielle Gears 5-Turnier für alle Gamerinnen, die den Locust an den Kragen möchten – das Turnier wird um 19:30 Uhr auf Twitch übertragen. Bei dieser Aktion handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Xbox, The Coalition und Smash.gg. Die offiziellen Regeln findest Du hier!

Minecraft: Gleichberechtigung, Bildung und das Wahlrecht

Die Minecraft: Education Edition hat zum Internationalen Frauentag zwei neue Lessons veröffentlicht. Setze Dich gemeinsam mit Malala Yousafzai für die Bildung von Mädchen ein oder lerne mehr über das Frauenwahlrecht im viktorianischen Großbritannien. Die neuen Inhalte findest Du auf education.minecraft.net oder auf dem Minecraft-Marktplatz.

World’s Edge – Age of Empires: Queen’s Clash Turnier

Zücke Schwert und Schild sei am 13. und 14. März beim Age of Empires II: Definitive Edition-Turnier mit dabei. Mach Dich bereit für das erste Queen’s Clash zur Feier des Internationalen Frauentags. Queen’s Clash wird von Age of Queens, einer von Frauen geführten Gruppe aus der Age-Community, veranstaltet und von World’s Edge gesponsert. Bereite Deinen Schlachtruf vor und unterstütze unsere bewaffneten Schwestern auf Twitch!

Den ganzen März über werden auf ageofempires.com und auf den sozialen Kanälen von Age of Empires die berührenden Schicksale einflussreicher Frauen aus der Geschichte erzählt, deren Leben Du in Age of Empires II: Definitive Edition hautnah miterlebst. Erschaffe eine ägyptische Großmacht unter Hatshepsut, erweitere die Gebiete Chinas unter Wu Zetian, führe Spanien zur Großmacht unter Isabella I. oder kommandiere die britischen Truppen von Elizabeth I.

Spiele, Filme und TV-Angebote exklusiv von Frauen bei Microsoft zusammengestellt

Im März und auch darüber hinaus heben wir Spiele, Filme und TV-Angebote hervor, kuratiert von Frauen bei Microsoft. Besonders im Fokus stehen Inhalte, die von Frauen kreiert wurden oder Frauenfiguren in den Fokus rücken.

Wirf einen Blick auf die Highlights der kompletten Spielesammlung: Darunter sind inklusive Spielen von tollen Entwicklerinnen, spannende Protagonistinnen, vielseitige Spielfiguren und besonders umfassende Optionen zur Charaktererstellung. Nutzt Du bereits den Xbox Game Pass? Dann haben wir einen besonderen Leckerbissen für Dich! Hier findest Du die Top 10 der größten Heldinnen, die der Game Pass zu bieten hat – übersichtlich auf einen Blick.

Die Sammlungen findest Du im Microsoft Store auf Xbox, im Microsoft Store auf Windows oder in der Xbox-App unter Windows. Nach dem 31. März greifst Du weiterhin auf die Inhalte zu, wenn Du im Xbox und dem Windows Store einfach „Internationaler Frauentag“ oder ähnliche Begriffe in das Suchfeld eingibst.

Women of Xbox UK: Video und Podcast, März – Juni 2021

Im Zeichen des Internationalen Frauentags wird heute das nächste Video der „Women of Xbox United Kingdom“ veröffentlicht. Louise O’Connor von Rare spricht mit Mary McGuane (Chief of Staff, Xbox Game Studios), Nina Kristensen (Chief Development Director, Ninja Theory) und Rose Buahin (Senior Category Manager for Games im UK Marketing Team) über ihre gemeinsamen Herausforderungen und wie ihre persönlichen Erfahrungen ihren Erfolg vorangetrieben haben.

Außerdem kündigen wir heute eine neue Women of Xbox UK-Podcast-Serie an. Der Podcast stellt Frauen der Xbox Game Studios und anderer Teams vor, die über ihre Erfahrungen sprechen, Ratschläge teilen und vor allem die Zuhörer*innen in ihren eigenen Plänen bestärken. Jede Episode gibt Einblicke, wo diese Frauen ihre Reise begonnen haben, wo sie heute stehen und was sie für die Zukunft sehen. Die erste Episode erscheint Ende März, hier wirfst Du bereits einen Blick auf den Trailer.

Halo: The Master Chief Collection – Nameplate “Spartan Kat” zum Internationalen Frauenmonat

In Halo: The Master Chief Collection passt Du Dein Profil mit speziellen Namensschildern an, die an Inhalte aus dem Spiel oder besondere Ereignisse angelehnt sind. Alle, die sich noch im März einloggen, erhalten automatisch Zugang zu diesem speziellen Nameplate mit Spartan Kat zum Women’s History Month.

Xbox Ambassadors erzählen ihre Geschichten

Die Stimmen der Community hervorzuheben und zu unterstützen ist ein zentrales Anliegen der Xbox Ambassadors. Zur Feier des Internationalen Frauenmonats erzählen Mitglieder, die sich als Frauen identifizieren, wie Spiele mit einer vielfältigen Darstellung sie beeinflusst haben. Sie teilen ihre eigenen Erfahrungen über ihre Zugehörigkeit innerhalb dieser wunderbaren und vielseitigen Gaming-Community. Hier sind ihre Geschichten zu finden.

Übrigens: Die Mission der Xbox Ambassadors ist es, Gaming für jeden zu einem tollen Hobby zu machen. Auch Du kannst an dem Programm teilnehmen und deine Stimme für eine positivere Zukunft erheben. Melde dich noch heute bei Xbox Ambassadors an und sei ein Positivbeispiele für alle anderen Spieler*innen!

PLAY. CONNECT. IMPACT:

Erfahre im Xbox Community Hub mehr darüber, wie Xbox und Microsoft den Internationalen Frauentag und den Women’s History Month feiern. Denn im März folgen auch hier auf Xbox Wire noch viele tolle Aktionen und Highlights für noch mehr Frauenpower. Freue Dich als besonderes Highlight auf unsere Interview-Reihe mit tollen Frauen aus der Gaming-Branche wie Gründerin von INTERIOR/NIGHT Caroline Marchal, Community Managerin Zoe Schneider und Macha Lopez, Narrative Designerin bei DONTNOD Entertainment, und noch mehr. Und das war‘s noch lange nicht! Wirf zum Beispiel einen Blick auf die größten Heldinnen im Xbox Game Pass, lausche Maxi Gräff als Host im Major Nelson-Podcast oder finde unter unserer Hashtag-Challenge tolle Videos von weiblichen Content Creators, die aus ihrer Welt berichten.

All das und noch mehr erwartet Dich im März! Für noch mehr News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.