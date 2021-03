Gary Grigsby's War in the East 2: Vorbestellung ab sofort möglich

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dem 3. März 2021 könnt ihr auf der Homepage des Publishers Slitherine den Titel War in the East 2, den neuesten Teil aus Gary-Grigsby's-Wars-Serie, vorbestellen. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung wird offiziell noch nicht genannt, allerdings wird in einer News bei Wargamer.com der 25. März als mögliches Datum in Aussicht gestellt.

Auf der Produkt-Seite bei Slitherine steht der Name Gary Grigsby, ein Urgesteins der Computerspielentwicklung und insbesondere der Entwicklung gewaltiger strategischer Konfliktsimulationen, zuvorderst im Spieletitel, wie dies früher häufiger der Fall war. Gary Grigsby entwickelt bereits seit über 30 Jahren komplexe Strategiespiele - wie zum Beispiel Steel Panthers, Battle of Britain, War in the Pacific - The Struggle Against Japan 1941 - 1945 oder War in the East (im Test, Note: 7.0) - und hat sich in der Community einen guten Ruf erworben.

Bei War in the East 2 handelt es sich um eine klassische Konfliktsimulation mit Hexfeldern auf einer 2D Karte. Eure Einheiten bewegt ihr rundenbasiert, wobei eine Runde einer Woche entspricht. Die Einheiten stellen dabei jeweils eine Brigade dar, also die kleinste Großeinheit einer Armee und repräsentieren etwa 2000 - 4000 Soldaten. Das heißt, dass sich bei den Kampagnen jeweils Hunderte von Einheiten pro Seite gegenüberstehen. In den Feldzügen müsst ihr viele Aspekte berücksichtigen, zum Beispiel die Moral eurer Truppen, die Wetterbedingungen, für ausreichend Nachschub und Verpflegung sorgen, das Straßen- und Schienennetz sowie die Erforschung weiterer Technologien. Alle Features werden in einem 520-Seiten umfassenden Handbuch beschrieben.

Inhaltlich erwarten euch drei umfangreiche Kampagnen, unter anderem der sogenannte "Fall Barbarossa". Hier spielt ihr den Krieg an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg, der mit dem Angriff der Wehrmacht am 22. Juni 1941 auf die Sowjetunion begann, in voller Länge nach. Weiterhin gibt es sieben kleinere Szenarien. Laut Entwickler 2by3 Games wurde viel Wert darauf gelegt, die gesammelten Erfahrungen des Vorgängers und das Feedback der Spieler in die Entwicklung des zweiten Teil einfließen zu lassen. Besonderes Augenmerk wurde auf eine bessere KI des Computergegners gelegt.