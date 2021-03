Kena - Bridge of Spirits: Gratis PS5-Upgrade für PS4-Käufer

PC PS4 PS5

Am 24. August 2021 wird mit Kena - Bridge of Spirits ein Action-Adventure erscheinen, das besonders durch seinen Grafikstil auffällt. Kein Wunder, schließlich haben die Entwickler Ember Lab einiges an Erfahrung im Bereich 3D-Modellierung und in der Vergangenheit bereits für Coca Cola oder Major League Baseball Werbevideos animiert. Erscheinen wird das Spiel konsolenexklusiv für Sony-Geräte, die PS4 und PS5. Wie die Entwickler auf eine Nutzer-Anfrage via Twitter nun bestätigt haben, werdet ihr ein kostenfreies Upgrade auf die PS5-Fassung erhalten, wenn ihr Kena für die PS4 gekauft habt.

Auf der neuen Sony-Konsole wird es nicht nur technische Upgrades geben, auch der DualSense-Controller soll unterstützt werden. Beispielsweise werdet ihr es in den Fingern spüren, wenn Kena ihren Bogen spannt.