Watch Dogs Legion: PC-Multiplayer-Start wird verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ubisoft scheint aktuell noch mit dem Online-Modus von Watch Dogs Legion (in der Preview) zu kämpfen. Ursprünglich war der Release für alle Plattformen am 9. März 2021 geplant, diesen kann man aber nur bedingt einhalten. Wie das Unternehmen via Twitter bekannt gegeben hat, werden PC-Spieler erst später gemeinsam London unsicher machen können. Einen konkreten neuen Starttermin gibt es noch nicht, Grund für die Verschiebung sei ein Bug im Zusammenhang mit gewissen Grafikchips, der das komplette Spiel abstürzen lässt.

Auf den Konsolen könnt ihr wie gehabt am 9. März starten, allerdings mit Einschränkungen. So werden die Tactical Ops genannten, großen Missionen, nicht von Release an spielbar sein. Grund hierfür ist ebenfalls ein Problem, das zu Abstürzen führen kann. Allerdings haben die Aufträge bereits ein Erscheinungsdatum, so werdet ihr sie auf Konsolen ab dem 23. März 2021 angehen können. Auf Playstation 4 und 5 müsst ihr bei Release außerdem auf vollumfänglichen Textchat verzichten, da es bei diesem auch noch ein nicht genauer benanntes Problem gibt. Die Kommunikationsmöglichkeit für die Sony-Konsolen wird ebenfalls am 23. März nachgelifert.