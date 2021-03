Zankstelle Vol. 64: Captain Tsubasa

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fußball gehört zu diesem Land wie der Tirolerhut, Dienstverordnungen und Jörg Langer. Logisch also, dass sich Dennis und John für die erste Folge ihres Anime-und-Manga-Formats den Klassiker Captain Tsubasa ausgesucht haben. Und ähnlich der Serie versuchen sie nahe am dargestellten Sport zu bleiben. Statt zweier Mannschaften haben sich eben zwei Einzelkämpfer vor den Mikrophonen eingefunden, aber die Folge nähert sich den 90 Minuten erstaunlich nahe an und bietet klassische Zweikämpfe gleich dutzendfach.

Seid quasi live dabei, wenn Dennis feststellt, dass ihn seine Erinnerungen gnadenlos belügen. Beobachtet, wie John die Echtwelt-Fußballregeln in hartem Pressing auf die Serie drischt. Und seid gespannt, welcher der beiden Podcaster der Serie beim aktuellen Wiedersehen mehr abgewinnen konnte.

