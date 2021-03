Jugendschutzgesetz: Bundestag beschließt Reform // Lootboxen im Visier

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Knapp 20 Jahre hat die aktuelle Fassung des Jugendschutzgesetzes auf dem Buckel. Gespielt wurde damals noch auf einem Gameboy Advance statt Smartphone. Seitdem hat sich die Spielelandschaft geändert und gerade teils mit Glücksspielelementen versetzte Konzepte wie Mikrotransaktionen und Lootboxen wurden von dem betagten Gesetzestext nicht abgedeckt. Das ändert sich nun.

Der Bundestag hat jüngst eine Reform des Jugendschutzgesetzes beschlossen. Im Gesetz sei auch laut Spiegel von "Risiken durch glücksspielähnliche Mechanismen" die Rede. Nach Einschätzung einer vom Magazin befragten Anwältin, würde sich das Gesetz auf die Altersbeschränkungen auswirken, sodass Lootboxen oder vergleichbare Ingame-Angebote zu einer Altersfreigabe ab 18 Jahren führen – etwa auch bei einem FIFA 21 (im Test) wegen seines Ultimate-Team-Modus.

Um eine Altersfreigabe für Kinder zu erhalten, müssten Lootboxen standardmäßig deaktiviert sein. Dazu sollen eindeutige Symbole auf "Risiken wie Gewaltdarstellung oder Kostenfallen hinweisen", so Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Die Piktogramme sollen die bekannte Alterskennzeichnung ergänzen. Das erinnert an die Symbole des PEGI-Systems, bei dem neben der Altersfreigabe etwa eine stilisierte Spritze Drogenkonsum als vorkommendes Thema in Spielen kennzeichnet.

Allgemein ist das Ziel der Reform eine Modernisierung, "damit für den digitalen Raum der gleiche Jugendschutz gilt, wie in der analogen Welt". Dafür wird auch die bisherige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zu einer Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz ausgebaut. Die soll sicherstellen, dass vom Gesetz erfasste Plattformen ihren Vorsorgepflichten nachkommen, bei Nichtbefolgung als letzte Maßnahme Bußgelder verhängen und auch Verstöße ausländischer Anbieter ahnden.