Spieleveteranen-Podcast #206: Zeitreise 3/2011, 2001, 1991

Blättern, bis die Finger bluten

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer machen das, was sie am liebsten tun: In alten Spieleheften blättern (sowie einer gewissen Webseite vor 10 Jahren) und dabei nostalgische Analysen abgeben.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Selbst bei den aktuellen Meldungen beschäftigt Heinrich Lenhardt und Jörg Langer die Spielevergangenheit: So gibt es eine neue Demo des Remakes von System Shock und das kürzlich besprochene M.U.L.E. wurde wieder in freier Wildbahn gesichtet, in der PC-Version.

Nach dem Einstieg begeben sich die Spieleveteranen dann ins Archiv, um ein Stündchen in alten Zeitschriftenbestände zu blättern. Sie schlagen nach, was Spieler vor zehn, 20 und 30 Jahren beschäftigte, inklusive Testzitaten und persönlichen Erinnerungen. Dabei entdecken wir zum Beispiel ein außerirdisches Titelmotiv (1991), den Angriff auf einen Genrekönig (2001) und bayerischen Widerstand gegen „ein kunstvoll designtes Splatter-Spiel“ (2011).

Der Podcast ist satte 1 Stunde und 42 Minuten lang.

Fühlt ihr euch stark genug, die Spieleveteranen wöchentlich zu hören sowie freie Casts wie dieser 24 Stunden lang zeitexklusiv? Dann unterstützt uns auf Patreon!



0:00:15 News & Smalltalk

0:00:59 Das heutige Programm.

0:01:07 Gemischte News: M.U.L.E. wieder bei GOG aufgetaucht, Sonys laues State of Play, Richard Garriott ganz unten, Dragon Age 4 soll Multiplayer-frei sein.

0:18:35 Was haben wir zuletzt gespielt? Die neue Demo des System Shock-Remakes und Dark Souls 2.

0:27:04 Die Hörerfragen zum Tage von Woop und Schnippa.

0:38:05 Zeitreise: März 2011, 2001, 1991

0:38:28 GamersGlobal und GameStar 3/2011 , u.a. mit Dragon Age 2, Dead Space 2 und Killzone 3 – in 3D!

u.a. mit und – in 3D! 1:00:04 GameStar 3/2001, u.a. mit Empire Earth, Oni und der Leser-Spielewahl 2000.

und der Leser-Spielewahl 2000. 1:12:47 Power Play 3/1991, u.a. mit Space Quest IV, Command H.Q., Spellcasting 101 und Super Mario World.

1:41:34 Abspann