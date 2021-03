PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 8. bis 12. März (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Pacer

In diesem rasanten Racer spielt die Schwerkraft keine Rolle. Bevor Du Dich in die spannende Kampagne stürzt, rüstest Du Dein Fahrzeug und Deine Waffen ganz nach Deinem Geschmack auf. Zur Wahl stehen entweder acht Spielmodi mit packenden Solo-Rennen oder anspruchsvolle Matches gegen Spieler*innen rund um den Globus im online Multiplayer-Modus.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4

Das offizielle Spiel zur Monster Energy AMA Supercross-Meisterschaft ist zurück und sorgt für frische Herausforderungen. Du begibst Dich im neuen Karrieremodus auf den langen, steinigen Weg zur Weltmeisterschaft, stellst Deine Fähigkeiten auf den Prüfstand und wirst zum Champion.

Doodle Devil: 3volution

Xbox Play Anywhere – Während Doodle God das Universum erschuf, war Doodle Devil nicht untätig. In diesem Rätselspaße entdeckst Du die sieben Todsünden und siehst dabei zu, wie die Welt unter Deinen Händen zerbricht. Kombiniere Feuer, Erde, Wasser und Luft, um Dämonen, Monster und Zombies zu erschaffen – böse sein, war noch nie so lustig.

Heaven Dust

Xbox One X Enhanced – In einer mysteriösen Villa befand sich einst ein geheimes Forschungslabor – jetzt lauern in diesem Labyrinth aus Gängen schreckliche Zombies und tödliche Fallen. Stelle Dich Deinen Ängsten, sammle nützliche Gegenstände, löse knifflige Puzzles und enthülle die grausame Wahrheit über das Haus.

Journey of the Broken Circle

In diesem Mix aus Platforming und Storytelling steht eine Reise voller Spaß, Liebe und Fragen an. Bring den Ball ins Rollen und triff faszinierende Figuren, während Du die Liebe fürs Leben findest.

Pinkman

In diesem rasanten Action-Platformer schlüpfst Du in die Rolle eines Mannes mit ungewöhnlich pinker Haut. Laufe, springe und nutze Dein Jetpack, um Dich in neue Höhen zu katapultieren. Welche Abenteuer Dich auf Deiner Reise durch eine minimalistische, bunte und vor allem gefährliche Welt erwarten, findest Du schon bald heraus.

SELF: Where’s My Father

Xbox One X Enhanced – SELF: Where’s My Father ist ein packendes, kafkaeskes Abenteuer mit Simulations- und Puzzlemechaniken. In diesem Spiel verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Traum, zwischen Wahrheit und Erinnerung. Gelingt es Dir, auf dieser komplexen Reise ins Ich Deinen Vater und Dich selbst zu finden?