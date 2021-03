PM: OUTRIDERS DEMO - Eine Woche danach... (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

kaum zu glauben, aber seit wir die Demo zu Outriders veröffentlicht haben, ist schon eine Woche vergangen! DANKE an alle, die sich in die Welt von Outriders gewagt haben.

Seit wir die Demo gelauncht haben, verfolgen wir mehr als 2 Millionen Spieler, die die Demo runtergeladen und sich ihren Weg durch die von Krieg zerrissene Welt von Enoch gebahnt haben. Wir freuen uns auf noch viel mehr Spieler bis zur Veröffentlichung des Spiels am 1. April.

Heute möchten wir euch rund um den Launch der Demo und die unmittelbare Zukunft des Spiels informieren.

Anhand der ÜBERSCHRIFTEN könnt ihr zu dem Abschnitt springen, der euch am meisten interessiert.

Demo Launch Woche – So weit so gut...

Letzte Woche Donnerstag veröffentlichten wir die Demo.

Für einige Stunden hatten wir Verbindungsprobleme, die verhinderten, dass Spieler loslegen konnten. In aller Kürze: Wenngleich unsere Infrastruktur grundsätzlich für die Anzahl an Spielern ausgelegt war, so wurden wir von der Geschwindigkeit, mit der die Spieler in den ersten Stunden in das Spiel einsteigen wollten, überrascht. Unsere Erwartungen wurden übertroffen, was dazu führte, dass unser Backend sich zwar automatisch an die Größe der Spielerpopulation anpasste – nur eben nicht schnell genug.

Seitdem haben wir einige Veränderungen im Backend vorgenommen, so dass wir sichergehen können, am Veröffentlichungstag des finalen Spiels nicht dasselbe nochmal erleben zu müssen.

Wir haben seinerzeit schon beständig Updates über unseren Twitter Account ausgesendet, um alle Spieler auf dem Laufenden zu halten, aber in Zukunft wird in dem Zusammenhang unsere Status Page noch stärker in den Vordergrund rücken, um allen jederzeit einen Überblick über die Lage zu geben.

Der Tag der Veröffentlichung fiel auch mit einem zeitweiligen Ausfall der Konsolen-Services zusammen, dessen Nachwirkungen einige Spieler daran gehindert haben dürften, zurück ins Spiel zu kommen. Einen Weg, das Problem zu lösen, findet ihr hier.

Seit Launch haben wir Probleme erfasst und Lösungen für all die Fälle bereitgestellt, die wir bei uns replizieren konnten. Diese Workarounds findet ihr im Demo Help & Tracking Thread, aber selbstverständlich ist es unser Ziel, sicherzustellen, dass kein Spieler sich mit diesen Problemen herumschlagen muss.

Was uns zum Thema bringt: Was erwartet euch in der Zukunft…

Was kommt jetzt? Wie sehen unsere Pläne für die Demo und rund um den Launch aus?

Wie schon vorher erwähnt, müssen jegliche Veränderung und jeglicher Patch für die Demo sorgfältig mit der Arbeit an der Vollversion des Spiels abgestimmt werden. Nichtsdestotrotz, hier sind unsere Pläne für die Zukunft der Demo:

Patch für die Demo Wir haben einen Patch in der Hinterhand und wollen diesen veröffentlichen, sobald er die Testphase durchlaufen hat (vermutlich Anfang nächster Woche).

Auswirkungen, die für ALLE PLATTFORMEN gelten:

Weitere Auswirkungen, speziell für PC

Weitere Auswirkungen, speziell für die Xbox Plattformen

Weitere Auswirkungen, speziell für die PlayStation Plattformen

Ein Backend-Update der Demo erfolgt während einer kürzeren Wartungsarbeit am Freitag, den 5. März um 16.00h. Dies betrifft alle Plattformen.

Diese Veränderung sollte störungsfrei erfolgen und es ist kein Download eines Patches erforderlich. Wir möchten dies nur vorab ankündigen, um euch bereits auf entstehende Veränderungen hinzuweisen.

Einige dieser Veränderungen, im speziellen die auf Feinde bezogenen, sind Reaktionen auf konkretes Spieler-Feedback sowie auf entsprechende Rückmeldungen in der Backend-Metrik.

Andere wirken sich lediglich auf die Demo aus und werden vermutlich nicht in das Gesamtspiel übernommen werden.

Wir möchten zur Vorsicht mahnen, bevor diese Veränderungen implementiert werden:

Das Hauptspiel ist durch ein bestimmtes Progressionssystem gebalanced, diese Progression kann aber innerhalb der Demo durch konsequentes Farming von Ausrüstung und/oder Mods beeinflusst werden. Da einige Spieler der Progression bereits in der Demo vorgreifen (durch Auffüllen der Mod Library oder durch den Gewinn zahlreicher Legendaries), kann dies ihre Erfahrungen in Teilen des Hauptspiels durchaus beeinträchtigen.

Natürlich ist es die Entscheidung eines jeden Spielers, wie er das Spiel spielen möchte, und wir möchten niemanden davon abhalten, in der Demo seine Ausrüstung zu farmen, wenn das am meisten Spaß bereitet. Jedoch möchten wir sicherstellen, dass das Spiel nicht auf diesen Prozess reduziert oder nur vor diesem Hintergrund überlistet wird.

Was wird sich verändern?

Veränderungen an den Captains

Veränderungen an Gauss

Changes to loot drops

Zur Klarstellung: Das Backend-Update ist für uns ein Weg, vorab sicherzustellen, dass diese Art von Backend-Balancing auch eine unmittelbare, geringfügig beeinträchtigende Methode sein kann, exzessive Balancing-Probleme im Hauptspiel zu beheben.

Weitere Anmerkungen und Dinge, die wir angehen:

Matchmaking

Das Deckungssystem

Items verschwinden aus dem Spieler Inventar

Cheating und der offensichtliche Einsatz von Exploits

Wir arbeiten nicht nur hart am Polishing, um das Spiel für den 1. April bereit zu machen, sondern sammeln weiterhin beständig das Spieler Feedback und Informationen zu allen Bugs, die innerhalb der Demo entdeckt werden.

Abschließend möchten wir uns nochmal bei allen bedanken, die die Outriders Demo spielen und uns Feedback geben. Voller Vorfreude sehen wir gemeinsam mit euch der Veröffentlichung der Vollversion entgegen!