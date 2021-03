PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Auch wenn gerade im Bund die ersten Lockerungen anlaufen, spüren wir alle weiterhin die Folgen von Corona. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass wir das hier etwas thematisieren. So gibt es einen Bericht von Schließungen der Retro-Spielhallen in Japan und einen Kurzbericht über digitale Brettspiele. Aber nicht nur die Pandemie beschäftigt uns, sondern auch die Blüten, die Fifa 21 treibt. Dafür interviewt der Spiegel einen Streamer, um Besonderheiten ans Tageslicht zu bringen. Als kleiner Einschub kommt eine Story über die Problematik, neue Hardware zu kaufen. Nachdem das Format "Redi-Rumble" sich solcher Beliebtheit erfreute, wollen wir euch auch eine weitere Meinung zum Thema Genshin Impact nicht vorenthalten.

Mein Dank gilt dieses Mal den Tippgebern Alain, Sokar, Q-Bert und Jürgen.

Japans Spielhallen stehen vor dem Aus

retrovideogames.net vom 01.03.2021, von Thomas Neuberger

Jörg hat sogar eine eigene Folge in seiner Japan-Doku darüber gedreht, so eng verzahnt sind die Arcade-Hallen mit der Kultur des Landes der aufgehenden Sonne. Leider ist hier zur Zeit aufgrund der Pandemie ein Sterben der Spielehallen zu beobachten, insbesondere in Japan:

Eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, Corona und seine Auswirkungen hier nicht zu thematisieren. Schließlich ist die Pandemie im Alltag allgegenwärtig. Allerdings musste ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder lesen, dass jetzt sogar die letzten verbliebenen Spielhallen in Japan aufgrund der ausbleibenden Kundschaft nach und nach dicht machen. Höchste Zeit also, ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen und den guten alten Arcade-Zeiten nachzutrauern, die es hierzulande eigentlich niemals gab.



FM4 Extraleben: Der digitale Spieletisch

fm4.orf.at vom 01.02.2021, von Rainer Sigl

Diese Einreichung von Alain ist eher ungewöhnlich, denn sie ist Lese- und Podcasttipp in einem. Das Thema sind digitale Brett- und Gesellschaftsspiele. Einen Vorteil haben die digitalen Versionen laut Rainer Sigl auf jeden Fall, sie sind günstiger als die richtigen Brettspiele:

Man mag es nicht mehr hören, und doch: Corona hat die Welt verändert, auch jene der Videospiele. Auch viele Wenig- oder Nichtspieler*innen sind wegen der Pandemie und der Normalisierung von Videokonferenzen dazu übergegangen, sich auch mal im digitalen Spieleneuland zu versuchen. Vor allem digitale Brett- und Gesellschaftsspiele haben dadurch einen Boom erlebt.



Die merkwürdige Welt des »Fifa«-Trading

spiegel.de vom 28.02.2021, von Markus Böhm

Fußball und Fifa lassen mich persönlich ja total kalt. Doch gerade in Deutschland erfreut sich dieser Sport großer Beliebtheit. Dementsprechend sind auch Videospiele mit dem Runden und dem Eckigen beliebt, und beim Platzhirsch Fifa gehört seit geraumer Zeit Fifa Ultimate Team (FUT) zum Inventar. In diesem Modus können die Fußballprofis wie Sammelkarten erspielt oder getauscht werden. Ziel ist es das ultimative Team zusammenzustellen. Da hier auch Echtgeld mit im Spiel ist, muss man sich nicht wundern wenn das zu skurrilen Situationen führt, wie der Streamer TimKalation beleuchtet.

Kein Videospiel verkauft sich in Deutschland Jahr für Jahr häufiger als »Fifa«. Doch einigen Spielern und Spielerinnen geht es in der Simulation gar nicht um Fußballpartien. Sie träumen von virtuellen Millionen und überlegen, wie viel echtes Geld sie nachschießen sollten – in ein Spiel, das standardmäßig bereits 70 Euro kostet.



Aus dem GamersGlobal-Archiv: Diablo-3-Test

gamersglobal.de vom 18.05.2012, von Jörg Langer

Bald steht das Remake? Remastered?, ach egal, die neue Fassung von Diablo 2 in den Regalen. Leider gibt es zum Klassiker noch keinen Test auf GG, aber zum Nachfolger aus 2012. Für den gibt es sogar mehrere, wir wollen uns aber den allerersten Test hierzu ansehen. Wie kam der dritte Teil denn so beim Tester Jörg Langer an? Wurden Vergleiche zum zweiten Teil gezogen oder gar Aspekte aus diesen vermisst?

Die Diablo-Serie ist zeitlich etwas eigenwillig mit dem echten Universum verknüpft: Im Jahre 1263, fast 300 Jahre nach Verbannung der "Großen Übel" Diablo, Mephisto und Baal nach Sanktuario, betrat ein einsamer Held Tristram, der unter der alten Kathedrale nacheinander den Schlächter, Erzbischof Lazarus, Skelettkönig Leoric und schließlich Diablo besiegte. In der echten Welt war es 1996, als Diablo 1 erschien. Im Jahre 1264 ging es Andariel, Duriel, Mephisto und schließlich dem Helden aus Teil 1 an den Kragen, dem Dunklen Wanderer, der Diablo in sich aufgenommen hatte. Die Echtwelt befand sich bei Release von Diablo 2 im Jahr 2000. Das 2001 erschienene Addon Lord of Destruction brachte Baal als Ober-Obermotz (und außerdem gigantische 800x600 Pixel Bildschirmauflösung), spielte aber ingame im Jahre 1265. Ein Jahr auf Sanktuario entsprach also abwechselnd vier Jahren oder einem in der echten Welt.

Danke, Donald!

seniorgamer.blog vom 02.03.2021

Viele PC-Spieler kennen das Problem. Es kommt ein neues heiß erwartetes Spiel raus und man will passend seine Hardware upgraden. So will man vielleicht das aktuelle Cyberpunk 2077 mit allen Effekten und mit Raytracing genießen. Normalerweise ist so ein Upgrade schon keine ganz günstige Sache. Zur Zeit ist es aber nicht nur schwer die aktuellen Spielekonsolen zu kaufen, sondern auch aktuelle Hardware zu normalen Preisen.

Seit letztem Jahr spare ich für neue PC-Hardware. Nicht nur, weil es an der Zeit wäre und ein Upgrade längst überfällig ist. CPU, RAM und Mainboard sind jetzt acht Jahre alt. Die GPU ist vier Jahre alt. Alles funktioniert weiterhin (Daumen drück!) und für das, was ich hier neben dem Zocken mit dem Teil tue, reicht auch alles gut aus. Im Laufe der Jahre kam ein zusätzlicher RAM-Riegel hinzu und demnächst möchte ich auch die zweite interne Festplatte durch eine SSD ersetzen, weil gerade neuere Spiele von einer SSD enorm profitieren.

Genshin Impact: Das beste Spiel, das ich niemandem empfehlen möchte

buffed.de vom 21.11.2020, von Stefan Brunk

Ich gebe es zu: Ich mag Genshin Impact und bin im Team Hagen. Aber es geht nicht jedem so und manche halten es sogar für ein schlechtes Spiel *Dennis, hust*. Leider gibt es noch mehr Leute, die sich penetrant weigern das Spiel gut zu finden. Oder finden sie es gut aber haben ganz schlimme Argumente warum man es doch nicht spielen sollte? Also obwohl es gut ist?

Als Genshin Impact aus den Hause miHoYo am 28. September seinen offiziellen Release feierte, war es mit über zehn Millionen Voranmeldungen ein durchschlagender Erfolg. Dennoch geriet der Free2Play-Titel aufgrund seines Bezahlmodells immer wieder in die Kritik. Auch ich habe es ausprobiert und dabei nicht nur eine Menge über mich selbst, sondern auch über den Spielemarkt im Allgemeinen gelernt. Hier möchte ich davon berichten, warum Genshin Impact für mich eines der besten Spiele dieses Jahres ist, das ich dennoch niemanden empfehlen würde.

Jeder von uns kennt die nervige Werbung für komische Handy-Games. Ich verstehe ja nichtmal was an diesen selbst ablaufenden Spielen gut sein soll aber dank Sokar kann ich mich gepflegt weiter darüber aufregen.

