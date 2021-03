Battle Brothers Letsplay: Wählt die Herkunft unserer Kompanie!

Nur für Spender (1/2)

Teaser Diese Woche beginnt das Battle-Brothers-Letsplay von Jörg, und alle Spender können die Startbedingungen beeinflussen.

Bei der Herkunft der Kompanie für eine Battle Brothers-Partie entscheidet man quasi über das Startszenario und teils auch die Spielregeln. Bei meinem Letsplay dürft ihr das tun, wenn ihr gespendet habt! Aus den mittlerweile 13 Origins habe ich diejenigen rausgesucht, die mir für das Letsplay am besten geeignet scheinen, eingedenk dessen, dass ich möglichst viele von euch als Namenspatrone dabei haben und auch idealerweise behalten möchte.

(Zur zweiten Start-Abstimmung geht es hier.)

Schwierigkeit und Map Seed

Was die Partie sonst noch beeinflusst, sind Schwierigkeit und Map Seed. Bei der Schwierigkeit werde ich auf "Wirtschaft leicht" (=bessere Preise), "Hohes Startsumme" (= besere Chance, gleich noch Leute oder Ausrüstung einzukaufen) und "Kämpfe Veteran" (=mittlere Schwierigkeit) gehen, außerdem "Permadeath" (trotzdem ALT-F4 möglich, was ich mir bei Partie-zerstörenden Fehlern im Einzelfall vorbehalten werde) einschalten und mit "aufgedeckter Karte" spielen (= Standard).

Den Seedwert werde ich zufällig lassen oder irgendwas eintippen (aber eben keinen "Elite-Seed" aus dem Internet); dieser Zufallsgenerator-Startwert bestimmt über alles, von der Qualität der Startsöldner bis hin zum Kartenlayout. Am Anfang der 1. Folge mache ich eine Bestandsaufnahme und starte mit neuem Seedwert, wenn uns der Zufall eine zu schlechte Ausgangssituation gibt. Dabei geht es nicht nur um die aktuellen Fähigkeiten der Söldner, sondern auch, wo ihre "Talentsterne" sind.

DLCs/Mods

Ich werde auf neuestem Patch-Stand 1.4.0.47 und inklusive aller Addons spielen. Die Mods sind Settlement Situation Tooltips Compatible for all Future Events, Tactical Tooltip sowie Extensive Tryout. Letzterer ist ein Cheat, der die Tryout-Funktion verbessert: Gegen nicht-erstattbare 25% der Anwerbekosten erfahre ich so vorab die Traits und Talentsterne eines Söldners (rekrutiere ich ihn danach, kostet er mich also 125%). Das hilft Fehlgriffe zu vermeiden. Die beiden anderen Mods zeigen schlicht Infos, die man selbst nachlesen/nachschauen könnte, kompakt an.

Welche Origin-Story soll es sein?

Und nun zu den Origins, über die ihr abstimmen könnt.

Southern Mercenaries: 3 durchschnittlich gute Starthelden im Süden, bei den drei technologisch fortgeschrittenen Stadtstaaten. Dürfen maximal 20 Kämpfer in der Gruppe haben, davon maximal 12 im Kampf (=Standard). Keinerlei Besonderheiten.

3 durchschnittlich gute Starthelden im Süden, bei den drei technologisch fortgeschrittenen Stadtstaaten. Dürfen maximal 20 Kämpfer in der Gruppe haben, davon maximal 12 im Kampf (=Standard). Keinerlei Besonderheiten. Northern Raiders: 3 starke Barbaren und 1 schwacher Mönch, bekommen mehr Loot, starten aber mit zwei der drei Adelshäuser verfeindet. Übliches Truppenmaximum (20 maximal, davon 12 im Kampf), aber nur halbes Startgold, also 1250 statt 2500.

3 starke Barbaren und 1 schwacher Mönch, bekommen mehr Loot, starten aber mit zwei der drei Adelshäuser verfeindet. Übliches Truppenmaximum (20 maximal, davon 12 im Kampf), aber nur halbes Startgold, also 1250 statt 2500. Band of Poachers: 3 Starthelden (1 Jäger, 2 Wilderer), die dringend Nahkämpfer rekrutieren müssen. Diese Origin-Truppe bewegt sich schneller und klärt besser auf, kann aber weniger Items im Inventar haben. Normales Maximum "12 aus 20".

3 Starthelden (1 Jäger, 2 Wilderer), die dringend Nahkämpfer rekrutieren müssen. Diese Origin-Truppe bewegt sich schneller und klärt besser auf, kann aber weniger Items im Inventar haben. Normales Maximum "12 aus 20". Trading Caravan: 2 gute Startsöldner, keinerlei Renown (Ruf, wichtig für Aufträge), nur 66% Renown-Zuwachs, dafür 10% bessere Preise sowohl im An- als auch Verkauf (=20% Bonus). Normales Maximum "12 aus 20 Söldnern".

2 gute Startsöldner, keinerlei Renown (Ruf, wichtig für Aufträge), nur 66% Renown-Zuwachs, dafür 10% bessere Preise sowohl im An- als auch Verkauf (=20% Bonus). Normales Maximum "12 aus 20 Söldnern". Peasant Militia: 12 schlecht ausgerüstete Durchschnittsleute (dadurch gute Chance auf 1-3 gute). Dürfen nur Bauern-Berufe rekrutieren (außer bei Special Events). Großer Vorteil: Bis zu 16 Kämpen in der Schlacht und 25 im Team. Halbes Startgold.

12 schlecht ausgerüstete Durchschnittsleute (dadurch gute Chance auf 1-3 gute). Dürfen nur Bauern-Berufe rekrutieren (außer bei Special Events). Großer Vorteil: Bis zu 16 Kämpen in der Schlacht und 25 im Team. Halbes Startgold. Deserters: 3 gut ausgerüstete, aber feige (kaum Resolve, teils mutsenkende Traits) Söldner, die von einem der drei Adelshäuser (wo sie starten) gehasst werden. Dürfen sich in jedem Kampf in Runde 1 als erstes bewegen. Normales Maximum 12/20.

Meine persönliche Präferenz für dieses Letsplay wäre die Bauernmiliz, weil sie die meisten Söldner erlaubt und langfristig sehr stark werden kann. Es könnten damit sofort alle zwölf Topspender mitmachen, aber es ist unwahrscheinlich, dass alle die ersten drei Folgen überleben werden. Die Deserteure dürften mit den schwierigsten Start haben, aber taktisch ist ihre "garantiert als Erstes ziehen"-Option je nach Situation viel wert. Die Karawane könnte im Midgame nervig werden (langsamer Renown-Zuwachs...), dürfte aber als einzige der sechs zur Wahl stehenden Origins kaum größere Geldsorgen bekommen. Die Südlichen Söldner haben u.U. lukrative Handelsmöglichkeiten und etwas bessere Waffen zum Kaufen (durch die Startposition bei den drei Stadtstaaten). Die Wildererbande hat früh solide Fernkämpfer und zudem auf der Karte Vorteile (Bewegungstempo, wissen immer, gegen wen sie kämpfen). Das kleine Inventar wird jedoch nerven, kann aber mit viel Gold (Wagenkauf) ausgeglichen werden. Die Nördlichen Brandschatzer spielen sich sehr aggressiv, aber das Nachrekrutieren von Topspendern könnte ein echtes Problem sein (neutrale Siedlungen weit entfernt), weswegen ich sie schnell nach Süden führen würde. Da sie es mit Stadtwachen und anderen Barbaren zu tun bekommen, können sie schnell im Game Over landen.

Wählt weise! (Bei der Umfrage können alle Spender mitmachen:)

