Elite Dangerous: PC-Alpha für Odyssey-Erweiterung startet noch im März

PC XOne PS4

Bald können PC-Spieler selbst Hand an die nächste große Erweiterung für das Weltraumspiel Elite - Dangerous legen. Am 29. März 2021 startet die PC-Alpha des Odyssey-DLC. Während frühere Updates euch schon Ausflüge auf Planetenoberflächen erlaubten, könnt ihr mit Odyssey nun auch zu Fuß Erkundungstouren durch Außenposten und Siedlungen unternehmen. Dazu könnt ihr Kämpfe in der Ego-Perspektive ausfechten.

In einem neuen Trailer zeigt seht ihr nach einem Vorwort von Game Director David Braben sieben Minuten Pre-Alpha-Gameplay aus einer Raid-Mission eines Teams aus drei Kommandanten. Elite - Dangerous: Odyssey kann für 34,99 Euro vorbestellt werden.