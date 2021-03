Das Beste von früher in neuen Spielen?

Teaser Ob bei Rollenspielen, Ego-Shootern oder Rundentaktik, immer mehr Titel wollen das Spielgefühl früherer Zeiten wiederbringen. Trifft das euren Nerv?

Oldschool-Rollenspiele mit vertrauter Iso-Perspektive wie Pillars of Eternity sind schon länger ein Trend. Doch auch in anderen Genres steigt die Zahl an Spielen, die auf einen Teil oder gleich alle gegenwärtigen Genre-Standards pfeifen und das Spielgefühl früherer Zeiten einfangen wollen. Diese Woche begeisterte der Ego-Shooter Prodeus unseren Dennis im Test mit seiner schnellen kompromisslosen Action à la Doom 2.

Auch Shooter wie Dusk, Amid Evil oder Ion Fury locken mit dem Versprechen von Ballerspaß nach dem Vorbild von 90er-Hits wie Hexen oder Quake. Square Enix werkelt wiederum mit Project Triangle Strategy an Rundentaktik im "HD-2D"-Look von Octopath Traveler. Beim Anblick des Trailers zum Switch-exklusiven Titel hätte es niemanden verwundert, wenn die Japaner direkt den Namen Final Fantasy Tactics gewählt hätten.

Wie steht ihr zu solchen von Retro-Titeln inspirierten Spielen? Mögt ihr den Trip in die Vergangenheit im neuen Gewand? Oder habt ihr da wenig Bedarf, wenn viele Originale heutzutage leicht auf modernen Betriebssystemen zum Laufen gebracht werden können und teils noch von der Community mit kostenlosen Mods versorgt werden?

