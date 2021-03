PM: FOR HONOR YEAR 5 SEASON 1 ASUNDER MIT INGAME-EVENT AM 11. MÄRZ ANGEKÜNDIGT (Ubisoft News)

PC XOne PS4

Düsseldorf, 4. März 2021 - Ubisoft® verkündete heute Year 5 Season 1, Asunder, von For Honor, die am 11. März erscheinen wird. For Honor zählt über 25 Millionen Spielende weltweit und ist auf PlayStation®4, der Xbox One-Gerätefamilie, für Windows PC sowie auf Ubisoft+, dem Ubisoft-Abonnementdienst, erhältlich.* For Honor ist ebenfalls auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S mithilfe Abwärtskompatibilität spielbar.

Zum Auftakt von Year 5 setzt Asunder den Erzählbogen fort, der in der Welt von For Honor in Year 4 eingeführt wurde. Der anhaltende Krieg bringt die Kriegerinnen und Krieger der Chimären-Allianz und des Ordens des Horkos weiter gegeneinander auf. Asunder stellt jedoch eine Zeit des großen Überflusses für die Kämpfenden dar, da sie Festlichkeiten innerhalb ihrer jeweiligen Bündnisse genießen.

Ab dem 11. März startet ein zeitlich begrenztes Ingame-Event namens Horkos-Maskerade. Dieses bietet einen neuen 4v4-Spielmodus namens Karussell des Horkos, in welchem man sich für den Orden des Horkos beweisen kann. Zudem wird ein kostenloser Event-Pass für die Dauer des Events eingeführt, der über 30 abzuschließende Stufen verfügt.

Zusammen mit diesem Event bringt Year 5 Season 1 Asunder ein Update für den Wächter, neue Rüstungsvariationen und Waffen im Laufe der Season, mehr In-Game-Events, einen Battle-Pass und ein Battle Bundle, das brandneue Emotes sowie Waffen, Hinrichtungen, Effekte und mehr enthält. Weitere Details zu Year 5 Season 1 werden im Warrior's Den Livestream heute um 18:00 Uhr GMT+1 auf dem For Honor-Twitch-Kanal unter twitch.tv/forhonorgame enthüllt.

**Mitwirkende Ubisoft-Studios sind Quebec, Toronto und Blue Byte. Zusätzliche Entwicklung von StudioGobo. © 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.