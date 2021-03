PC

Die deutschen Chaosmonger Studios haben unter dem Publisher Assemble Entertainment ein neues klassisches Point-and-Click Adventure geschaffen. Es begann im August 2019 mit einer Kickstarter-Kampagne, die schnell mit fast dem doppelten der gewünschten Summe finanziert wurde. Nun ist Encodya am 26. Januar 2021 erschienen und ich habe mich für euch durch dieses etwas andere Cyberpunk-Abenteuer gepointet und geklickt.

Unsere bescheidene Unterkunft ist mehr zweckmäßig als schön.



Grundlegende Bedürfnisse

Neo-Berlin, wir schreiben das Jahr 2062. Die neunjährige Waise Tina lebt mit ihrem Nanny-Bot SAM-53 in einer provisorischen Unterkunft auf einem Hochhausdach. In bester Point-and-Click-Manier führen wir immer einen der beiden durch die unterschiedlichen Orte, die uns zur Verfügung stehen. Nur an ein paar wenigen Punkten dürfen wir nur Tina steuern. Die Einführung ist angenehm entspannt, wir müssen uns um unsere Behausung kümmern und etwas zum Essen finden. Danach stolpern wir immer wieder in neue Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Unser totgeglaubter Vater hat uns eine wichtige Mission zur Rettung der Welt hinterlassen, die natürlich erfüllt werden muss.

Der Grafikstil wirkt wie handgezeichnet, mit leicht puppenhaften und überzeichneten Figuren. Tinas Gesicht wirkt, gerade in den Nahaufnahmen der Zwischensequenzen, reichlich künstlich und unnatürlich. Immer wieder Schmunzeln musste ich aber bei dem übertriebenen deutschen Akzent des Bundeskanzlers Rumpf. Generell ist die Technik nicht frei von Macken, regelmäßig clippte einer meiner beiden Protagonisten durch den anderen, wenn einer dem anderen im Weg stand.

Dieses Zahlenschloss ist nur durch Lösen eines Audio-Rätsels zu überwinden.



Die Höhen und Tiefen des Rätseldesigns



Bei Spielstart könnt ihr euch zwischen zwei Schwierigkeitsgraden entscheiden. Wirklich zur Geltung kommen die Unterschiede aber nur in wenigen Szenen. Es wurde bei einigen Aufgaben beispielsweise noch eine weitere Hürde eingefügt. Was sich anfangs angenehm anhört wird dadurch erschwert, dass ihr keine Hinweise erhaltet, was denn zu tun ist.



In einer Szene muss eine Computereinheit aktiviert werden, um einen Großrechner befragen zu können. Was im leichten Modus durch einfaches Einschalten der Konsole gelöst wird, benötigt in der harten Version das vorherige Entstauben der Konsole mit einem entsprechenden Gerät. Wenn ihr die Konsole aber anschaut, bekommt ihr keinen Hinweis darauf, dass hier ein Staub-Problem vorliegt. Was wir ansonsten tun müssen ist, bis auf diese Extra-Kopfnüsse, immer klar und auch durch eine zuschaltbare ToDo-Liste einsehbar. Die Auswahl der Spielfigur wirkt sich nur dadurch aus, dass SAM-53 mit Robotern reden kann und Tina bei menschlichen Gesprächspartnern in der Regel bessere Chancen hat.

Die Aufgabenliste ist hilfreich wenn man mal nicht mehr weiß was zu tun ist.



Popkultur und Logiklöcher



An wenigen Stelle ist es mit der Logik aber nicht weit her. Wenn wir nach etwas Essbaren suchen und vom freundlichen Koch eines Restaurants einen Fisch als Kostprobe bekommen, könnten wir auf die Idee kommen, die Aufgabe sei gelöst. Der Fisch aber wird für eine andere Aufgabe benötigt und nicht als gültiges Nahrungsmittel akzeptiert, also geht die Suche weiter. In einer anderen Szene wird Wasser benötigt und ein naheliegender Bach und der Eimer im Inventar sind da quasi die offensichtliche Lösung. Statt aber mit dem Eimer am rundherum freiliegenden Ufer Wasser zu schöpfen, müssen wir erst ein Seil besorgen und den Eimer von der Brücke ins Wasser lassen.



Nett sind die im Hintergrund versteckten Verweise auf Genre-Klassiker wie Monkey Island oder Day of the Tentacle. Auch kann das aufmerksame Auge zehn geheime Extras entdecken. Die sind aber derart gut versteckt, dass ich in meinen zwei bisherigen Durchgängen nur sechs davon finden konnte.

Bis der Fahrstuhl uns nach oben befördert ist so mancher Botengang zu erledigen.



Fazit



In diesem knapp sechsstündigen Abenteuer hatte ich durchweg meinen Spaß und nur sehr wenige Hänger, die ich dann doch mit ein wenig Ausprobieren und Überlegen lösen konnte. Ruckler in den Zwischensequenzen haben es mir manchmal ein wenig verleidet, den Spielspaß letztlich aber nicht getrübt. Ungereimtheiten in der Spiele-Logik waren selten und in meinen Augen daher auch zu verschmerzen. Gerne hätte ich noch ein paar Stunden länger in Encodya verweilt.