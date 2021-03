Before your Eyes: Story-Adventure mit ungewöhnlicher Blinzel-Mechanik

PC

Publisher Skybound Games hat mit Before your Eyes ein neues Story-Adventure angekündigt, das auf einen ungewöhnlichen Gameplay-Kniff setzt. Die Entwickler von GoodbyeWorld Games haben sich ein System ausgedacht, das euch erlaubt, das Spielgeschehen durch Blinzeln zu kontrollieren. Damit die Bewegungen eurer Augen auch richtig erkannt werden, braucht ihr zum Spielen eine Webcam. Erscheinen wird Before your Eyes am 8. April 2021 auf Steam. Unterhalb dieser News findet ihr einen ersten Trailer mit Spielszenen.

Ihr werdet eine Reise hinüber ins Jenseits erleben, in Begleitung eines Fährmanns. Oftmals ist Blinzeln eure einzige Möglichkeit, mit der Welt zu interagieren. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf der Story, die das Entwicklerteam erzählen will. Das Steuerungskonzept ist dabei nicht gänzlich neu für GoodbyeWorld Games, bereits auf der Indiecade 2014 wurde das damals noch Close Your genannte spiel mit dem Game Developers Choice Award ausgezeichnet.

Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler Before your Eyes in die Hände bekommen, damit sie diese völlig neue Art der Technologie zum Erzählen menschlicher Geschichten erleben können. Es ist wirklich etwas, das man aus erster Hand erleben muss.

So Graham Parkes, Autor und Creative Director von Before your Eyes.