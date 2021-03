Guilty Gear - Strive: Release auf Juni 2021 verschoben

Ursprünglich sollte das Fighting Game Guilty Gear - Strive bereits Ende 2020 erscheinen, wurde aber bereits auf April 2021 verschoben. Wie Entwickler Arc System Works nun via Twitter bekannt gegeben hat, wird sich der Release noch einmal verschieben. Als neuer Termin ist nun der 11. Juni 2021 angegeben.

Wir haben wertvolles Feedback nach der letzten Open Beta erhalten und wollen diese Situation nutzen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen. Wir brauchen zusätzliche Zeit, um den Titel so rund wie möglich zu kriegen und werden auch mehr Arbeit in die Online-Lobbies und die Serverstabilität stecken.