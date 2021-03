PM: After the Fall, der postapokalyptischen Showdown für PS VR (Sony Playstation Blog)

PC PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Community Manager bei Vertigo Games, und heute habe ich einige spannende Neuigkeiten für PS VR-Fans.

Seit wir After the Fall erstmals vorgestellt haben, hat unser Team fleißig daran gearbeitet, um euch einen unglaublich packenden Koop-Action-FPS für VR zu bieten. Erlebt eine postapokalyptische Welt, in der ihr euch mit euren Freunden in einen rasanten Kampf ums Überleben stürzen könnt. Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass After the Fall mit voller plattformübergreifender Multiplayer-Unterstützung für PS VR erscheinen wird.

Um dies zu feiern, haben wir einen brandneuen Cinematic-Trailer zusammengestellt. Darin lernt ihr die vier Helden von After the Fall kennen, die gerade ihr sicheres Versteck im Untergrund verlassen haben, um sich in das tückische, eisbedeckte Snowbreed-Gebiet über ihnen zu begeben:

Nachdem ihr euch den Cinematic-Trailer angesehen habt, solltet ihr euch wieder daran erinnern, was die Snowbreed sind – wilde, untote Kreaturen, die die gefrorenen Überreste eines alternativen L.A. der 1980er-Jahre durchstreifen. Auch wenn sie untot sind, haben sie nichts mit „normalen“ Zombies gemeinsam. Sie sind vielmehr schreckliche, wilde Monster, die sich, ähnlich wie Wölfe, in Horden fortbewegen und großer Zahl zuschlagen. Während ihr versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und diese riesigen Horden mit euren Freunden abzuwehren, solltet ihr die Augen (und Ohren) nach den wirklich bedrohlichen Gegnern unter ihnen offen halten. Ihr müsst zum Beispiel gegen riesige Ungetüme kämpfen, die euch mit nur einem Schlag ihrer riesigen Eisfaust plätten können. Außerdem bekommt ihr es mit Enthauptern zu tun, die euch am Hals packen und in die Luft heben.

Und das ist noch nicht alles. Abgesehen vom Cinematic-Trailer sind wir stolz darauf, euch in einem brandneuen Gameplay-Trailer einen Vorgeschmack darauf geben zu können, was euch erwartet, wenn ihr euch mit euren Freunden, Mitspielern aus dem Camp oder verbündeten KI-Begleitern, die euch beim Solo-Spiel zur Seite stehen, in die Welt von After the Fall vorwagt.

Dank voller VR-Bewegungssteuerung mit zwei PS Move-Controllern oder dem PS VR-Ziel-Controller könnt ihr euch in After the Fall wie einer der unbesiegbaren Actionhelden aus den 1980er-Jahren fühlen und euch mit realistischen Bewegungen in die rasanten Kämpfe des Spiels stürzen. Neben den herkömmlichen Waffentypen könnt ihr auch Waffen und Werkzeuge einsetzen, die stark von der Kultur der 1980er-Jahre inspiriert wurden. Mit einem kultigen zu einem Raketenwerfer umfunktionierten Kassettenspieler macht es gleich doppelt so viel Spaß, die Horden in Schach zu halten! Aber ruht euch lieber nicht auf euren Lorbeeren aus, denn keine Mission verläuft bei jedem Versuch gleich. Wir sorgen dafür, dass ihr immer auf der Hut sein müsst – bei eurer ersten Runde wie auch bei eurer fünfzigsten.

Ihr möchtet euch auf dieses intensive apokalyptische VR-Erlebnis vorbereiten und die Zukunft der Stadt in eure Hände nehmen? Dann trommelt eure Freunde zusammen, besucht die offizielle Website und abonniert den Newsletter, um die Chance auf Zugang zur geschlossenen Beta zu erhalten.