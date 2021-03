PM: I Expect You To Die 2 kehrt auf PS VR zurück (Sony Playstation Blog)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Guten Tag, Agents! Hier ist Adam Kuta, Community Marketing Specialist bei Schell Games, mit einem brandheißen Bericht direkt aus der Zentrale. Ich freue mich wirklich sehr, euch heute mitteilen zu können, dass I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar im Laufe des Jahres für PlayStation VR erscheinen wird.

Es ist jetzt über vier Jahre her, dass das preisgekrönte Original I Expect You To Die im Dezember 2016 für PlayStation VR veröffentlicht wurde. Seitdem haben unsere Fans fortlaufend um mehr Inhalte und Missionen gebeten. „Wir freuen uns, mit dem Sequel auf PlayStation VR zurückzukehren“, so Project Director Charlie Amis. „Diese Entscheidung ist uns wirklich leicht gefallen. Unsere PS VR-Agents sind ein integraler Bestandteil unserer Community und wir können es kaum abwarten, bis Neueinsteiger und Veteranen die Chance bekommen, die neuen Wendungen, Gefahren und Rätsel in IEYTD2 zu entdecken.“

IEYTD2 spielt nach den Ereignissen von I Expect You To Die und entführt euch wieder in die mitreißende Welt der Spionage und verdeckten Ermittlungen. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat die Agency euch damit beauftragt, verdeckt zu ermitteln und die neuen Weltherrschaftspläne der Organisation Zoraxis zu durchkreuzen. Schließlich habt ihr Zor schon einmal Einhalt geboten und die Death Engine überlebt! Jetzt müsst ihr als Superspion noch eine Schippe drauflegen. Nutzt eure telekinetischen Fähigkeiten in völlig neuen Umgebungen. Bringt Licht in den diabolischen Plan und erfahrt noch mehr über Zoraxis. Bringt euer Leben zum Wohle aller in Gefahr. Denn vergesst nicht: Wir erwarten, dass ihr sterbt.

Wir haben noch viele weitere Überraschungen und Informationen für euch auf Lager, wenn die Veröffentlichung näher rückt. Bis dahin haben wir einige Hinweise in diesen Bildern – und vielleicht sogar in diesem Artikel – versteckt, die es zu entschlüsseln gilt. Bleibt auf der Hut, Agents. Wir melden uns sehr bald wieder.