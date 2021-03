I Expect You To Die 2 erscheint 2021 für PSVR und Steam

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Playstation Blog hat Adam Kuta, Community Marketing Specialist bei Schell Games, bekannt gegeben, dass irgendwann im Laufe des Jahres 2021 I Expect You To Die 2 - The Spy and The Liar erscheinen wird. Der Name deutet mit seiner Referenz auf den James Bond-Bösewicht Goldfinger schon an, worum es gehen wird: Ihr spielt einen Geheimagenten, der alles tut, um eben nicht den Löffel abzugeben. Erscheinen soll der Titel für PSVR und via Steam.

Unsere PSVR-Agents sind ein integraler Bestandteil unserer Community und wir können es kaum abwarten, bis Neueinsteiger und Veteranen die Chance bekommen, die neuen Wendungen, Gefahren und Rätsel in IEYTD2 zu entdecken.

So Project Director Charlie Amis.

Angesiedelt ist die Handlung nach den Ereignissen des Vorgängers von 2016. Ihr sollt die neuen Weltherrschaftspläne der bösen Organisation Zoraxis durchkreuzen. Wie schon im Vorgänger müsst ihr euch dabei zahlreiche Gadgets zu Nutze machen, Fallen entgehen und euch gegen fiese Handlanger zur Wehr setzen. Einen ersten Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen.