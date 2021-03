PM: Neu im Xbox Game Pass: Madden NFL 21, Football Manager 2021 und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Du hast Dir vorgenommen, 2021 mehr Sport zu machen? Hier kommt die Rettung! Im März strotzt der Xbox Game Pass nur so vor neuen Titeln rund um die kultigsten Sport-Franchises der Spielwelt.

Madden NFL 21 (Konsole) EA Play – Jetzt verfügbar!

Auf einer der größten Sport-Bühnen der Welt wirst Du zur Berühmtheit – und von der Berühmtheit zur Legende. Schreibe Deine persönliche Geschichte auf dem Weg zum Sieg im neuen interaktiven Karrieremodus und erlebe eine neue Dimension der Spieltiefe. Darüber hinaus erwarten Dich zusätzlich jeden Monat drei Gold Team Fantasy MUT Packs.

Football Manager 2021 (PC) – March 4

Koordiniere den Fußball-Club Deiner Träume, kämpfe um die größten Trophäen und lege den Grundstein für eine fantastische Erfolgsserie. Du betrittst die lebende und atmende Welt des Profifußballs mit all ihren Facetten. Caste junge Talente und entwickle eine Strategie, mit der sie ihre Stärken bestmöglich ausspielen. Oder Du übernimmst die Zügel Deines Lieblingsclubs und spielst Deinen ganz eigenen Stil. Du hast dank 2.500 Clubs aus 117 Ligen und 52 Nationen die Qual der Wahl. Führst Du einen Underdog nach oben oder wagst Du dich direkt an einen großen, erfolgsverwöhnten Verein – es liegt an Dir!

Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsole und PC) – 4. März

Football Manager 2021 Xbox Edition bringt die Tiefe, Detailverliebtheit und Dramatik der beliebtesten Fußballmanagementsimulation der Welt in den Xbox Game Pass. Diese Edition ist für die Steuerung mit dem Xbox Wireless Controller auf Xbox Series X|S und Xbox One optimiert. Dank der speziell an Xbox-Konsolen angepassten Version der Benutzeroberfläche ist die Navigation ein Kinderspiel. Drücke der Fußballwelt Deinen Stempel auf, mache aus Wunderkindern Weltstars und gewinne die wichtigsten Titel, die es im Profifußball gibt.

NBA 2K21 (Cloud und Konsole) – 4. März

In NBA 2K21 erlebst Du realitätsnahe Basketball-Action auf bisher ungekanntem Niveau! Tauche in alle Facetten des Sports ein und erwecke die Basketball-Kultur zum Leben. Stürze Dich in einen der vielseitigen Spielmodi oder fordere Mitspieler*innen im wettkampforientierten Community-Modus online heraus. Forme Deine eigene Karriere von der Highschool bis in die NBA oder stelle ein unschlagbares Team der größten Legenden des Sports zusammen – du hast die Wahl!

Star Wars: Squadrons (Konsole) EA Play – Ab März verfügbar!

Stürze Dich in ein Abenteuer der Extraklasse! In der mitreißenden Solo-Kampagne lernst Du, was eine gute Pilot*in ausmacht; oder Du stürzt Dich gemeinsam mit Deiner Staffel in anspruchsvolle Multiplayer-Weltraumgefechte. Modifiziere Dein Schiff und ändere die Aufstellung Deiner Staffel, um sie individuell an Deinen Spielstil anzupassen und feindliche Schiffe zu zerschmettern.

NHL 21 (Konsole) EA Play – Ab April verfügbar!

In NHL 21 geht es für Dich auf das Eins – kreativ, einfallsreich und furchtlos trittst Du Deinen Weg zum Erfolg an. Im Be A Pro-Modus professionalisierst Du Dein Können und gehst als einer der Besten in die Liga-Geschichte ein.

Cricket 19 (PC) – Jetzt verfügbar!

In dieser globalen Kricket-Simulation übernimmst Du die Kontrolle über Dein Team und formst ihren Weg von der Vereinsebene über die Nationalmeisterschaften bis zum Weltmeistertitel. Atme Kricket-Geschichte und erlebe historische Matches der letzten Jahre hautnah. Oder Du individualisierst Dein Team von der Aufstellung bis hin zur Farbgestaltung der Trikots – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Elite Dangerous(Cloud)– Jetzt verfügbar!

Du übernimmst die Kontrolle über Dein eigenes Raumschiff in einer erbarmungslosen Galaxie. Elite Dangerous ist ein atmosphärischer MMO-Weltraum-Epos, in dem Du gemeinsam mit der Community die Geschichte beeinflusst. Entdecke neue Welten in einer zusammenhängenden Galaxie, lerne ihre Bewohner*innen kennen und treibe die komplexe Handlung mit jeder Entscheidung aktiv in die eine oder die andere Richtung.

Control DLCs reduziert – Bis 8. März verfügbar!

Nutzer*innen des Xbox Game Pass sparen beim Kauf der Control-Erweiterungen The Foundation und AWE jetzt 50 Prozent, auf den Season Pass 35 Prozent. Sei schnell und schnapp Dir bis zum 8. März die neuen Story-Inhalte, Nebenmissionen, Waffen und Modifikationen!

Gears 5: Operations 6 DLC Bundle – Jetzt verfügbar!

Als Mitglied des Xbox Game Pass profitierst Du von 10 Prozent Rabatt auf das DLC und rüstest auf für die anspruchsvolle Operation 6! Schalte neue Charaktere wie Hoffman, Queen Reyna und den Zealot frei und nutze umfangreiche Extras. Mit den neuen Held*innen stürzt Du Dich auf eine brandneue Multiplayer-Map, absolvierst die Tour of Duty und tauchst mit den neuen Inhalten tief in das Gears-Universum ein.

Minecraft: The Mountain – Jetzt verfügbar!

Schnapp Dir jetzt kostenlos die neue Abenteuer-Map The Mountain im Minecraft Marketplace! Diese aufregende neue Karte ist vom aktuellen Minecraft-Roman The Mountain des Bestseller-Autoren Max Brooks inspiriert. Besiege Gegner, spiele unterhaltsame Mini-Spiele und absolviere die Schnitzeljagden für fantastische Belohnungen.

Im März erwartet Dich vierfacher Punkteregen für besondere Ultimate Quests. Wenn Du die Quests also noch nie ausprobiert hast, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Stelle Dich der Herausforderung und vergiss nicht, Deine Punkte einzulösen.

Diese wöchentlichen Ultimate Quests geben vierfache Punkte:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutzt Du als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die nur noch so lange gelten, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

15. März:

