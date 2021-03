PM: Morgen geht’s los – Loop Hero erscheint auf PC – Launch-Trailer veröffentlicht (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Loop Hero – Launch-Trailer feiert bevorstehende PC-Veröffentlichung

– 15% Rabatt bis 11. März –

Loop Hero , ein grenzenloses Old-School-Abenteuer des rätselhaften Entwicklers Four Quarters, beginnt morgen, am 4. März, seinen endlosen Kreuzzug auf PC ( Steam ) und lädt furchtlose Helden dazu ein, den endlosen Kreislauf der Verzweiflung zu durchbrechen, der die Welt befallen hat. In glühender Vorfreude auf die bevorstehende Veröffentlichung werfen wir heute einen Blick auf den betörenden neuen Launch-Trailer und bereiten uns auf unendliche Abenteuer vor…

Entdecke und nutze ein wachsendes Deck mystischer Karten, um Feinde, Gebäude und Gelände entlang des Pfades jeder einzigartigen Expedition zu positionieren, um die Erinnerungen deines tapferen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen.

Es gilt mächtige Beute für jede Heldenklasse für die Kämpfe zu finden – außerdem sollte man das Lager der Überlebenden erweitern, um mit jedem Durchgang die Gruppe noch weiter zu verstärken. Auf dem Weg zur Zerstörung der Realität warten außerdem neue Klassen, neue Karten und hinterhältige Wächter.

Durch die Struktur des Spiels gleicht keine Helden-Expedition der anderen. Nur die Kühnsten und Einfallsreichsten Spieler und Spielerinnen können die unheiligen Wächter in einer großen Saga überwinden – um so die Welt zu retten! Mehr über die Geheimnisse dieser scheinbar endlosen Schleife gibt es auf loophero.com, wo jeder Besuch tiefere Geheimnisse enthüllt – und auf Steam kann man sich nun sehr bald in sein eigenes, endloses Abenteuer stürzen.