Doom 3: VR-Version des Horror-Shooters kommt im März für PS4

Wie Bethesda und Sony ankündigen, wird Doom 3 in einer neuen Version auf der Playstation 4 erscheinen. Das Besondere: Ihr könnt den erstmals 2004 erschienenen Horror-Shooter in VR erleben. Enthalten sind neben dem kompletten Hauptspiel die beiden Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission. Einen ersten Eindruck der am 29. März 2021 erscheinenden Umsetzung könnt ihr euch im frisch veröffentlichten Trailer verschaffen, den ihr unterhalb dieser News findet.

Laut der Pressemitteilung soll es sich nicht einfach um eine stumpfe Portierung des Spiels handeln, es wurde mit einigen Zusatzfeatures so VR-tauglich wie möglich gemacht. Unter anderem könnt ihr nun dank Headtracking um Ecken spähen und auch das Zielen mit Waffen wurde angepasst. Außerdem könnt ihr mit einer schnellen 180-Grad-Drehung anschleichenden Gefahren zuvorkommen und ein Display am Handgelenk informiert euch über Gesundheit, Rüstung und Munition.