PM: Stellt euch euren Albträumen in DOOM 3: VR Edition (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Begebt euch mit DOOM 3: VR Edition und PlayStation VR auf eine Reise zum Mars, die ihr nicht so schnell wieder vergessen werdet. Ab dem 29. März für PlayStation 4 und abwärtskompatibel für PlayStation 5 erhältlich. Nehmt euren Ziel-Controller in die Hand, setzt euer PS VR-Headset auf und schlüpft in die gepanzerten Stiefel des DOOM Marine, um als einer der wenigen Überlebenden in einer von Dämonen überrannten UAC-Anlage um euer Leben zu kämpfen.

DOOM 3: VR Edition umfasst DOOM 3 und die Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission in einer für die PS VR-Technologie überarbeiteten Version. Lüftet die Geheimnisse hinter den ruchlosen Experimenten der UAC, stellt euch unheimlichen Monstrositäten in extrem beengten Umgebungen und verteidigt euch mit einem Arsenal an legendären (und sogar außerirdischen) Waffen mit neuen Texturen, Shadern und Soundeffekten gegen die Ausgeburten der Hölle. Die Kampagne bietet euch über 15 Stunden an packender Action.

Erlebt den Schrecken hautnah mit brandneuen VR-Verbesserungen, die es euch ermöglichen, um Ecken zu spähen oder eure Schüsse mithilfe der Bewegungssteuerung präzise zu platzieren. Die Waffen sind mit einer Taschenlampe ausgestattet, die für noch atmosphärischere Action sorgt. Freut euch zudem auf eine 180-Grad-Schnelldrehfunktion, dank der ihr Dämonen den Garaus machen könnt, die sich von hinten anschleichen. Über ein immersives Display am Handgelenk könnt ihr dabei eure Gesundheit, Rüstung und Munition im Auge behalten. Dank der atemberaubenden Kombination aus Action- und Horror-Gameplay von DOOM 3 erwartet Virtual-Reality-Fans mit DOOM 3: VR Edition ein höllisch gutes Spielerlebnis.