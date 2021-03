PM: Schlagt bei der „Unerlässliche Favoriten“-Aktion im PlayStation Store zu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die unerlässlichen Favoriten kehren am Mittwoch, 3. März, in den PlayStation Store zurück, damit ihr für begrenzte Zeit* bis zu 60 % auf eine Auswahl an PlayStation-Spielen sparen könnt. Darunter befinden sich Titel wie Call of Duty: Black Ops Cold War, NBA 2K21 und Just Cause 4 – Gold Edition.

Unten seht ihr eine Auswahl der Spiele. Klickt auf ein Spiel, um zum PlayStation Store gebracht zu werden.

Alternativ könnt ihr auch zur speziellen „Unerlässliche Favoriten“-Seite im PlayStation Store gehen und euch dort die Auswahl ansehen.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Ultimate Edition PS4 & PS5

NBA 2K21 Mamba Forever Edition

Just Cause 4 – Gold Edition

Persona 5: Ultimate Edition

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition

Marvel’s Iron Man VR: Digital Deluxe Edition

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

Watch Dogs: Legion – Gold Edition PS4 & PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint – Ultimate Edition

Bloodborne™

DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition

Rayman Legends

* Die „Unerlässliche Favoriten“-Werbeaktion läuft von Mittwoch, 3. März, ab Mitternacht (Ortszeit) bis Mittwoch, 18. März, um 00:59 Uhr (Ortszeit).