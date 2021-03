Aliens - Fireteam: Koop-Shooter für 2021 angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Cold Iron Studios hat mit Aliens - Fireteam einen neuen Titel basierend auf der bekannten Filmlizenz angekündigt. Dabei soll es sich um einen Koop-Shooter handeln, in dem ihr als Marines Jagd auf Xenomorphe macht – oder vielmehr versucht, zu überleben. Das Geschehen spielt dabei in der Third Person. Euch stellen sich elf Gegner in den Weg, ihr könnt als eine von fünf Standard-Klassen antreten: Schütze, Abrissexperte, Techniker, Arzt und Aufklärer. Das Arsenal umfasst über 30 Waffen, die ihr mit über 70 Aufsätzen anpassen könnt. Angesiedelt ist die Handlung 23 Jahre nach der originalen Alien-Trilogie.

Passend zur Ankündigung haben die Entwickler auch gleich einen Trailer veröffentlicht, der auch schon erste Gameplayszenen zeigt. Das Video findet ihr nachfolgend.