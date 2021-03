PM: Mitmachen: Die PS Plus Trophy Challenge beginnt! (Sony Playstation Blog)

PS4

Habt ihr schon gesehen, welche Spiele euch mit den PS Plus Angeboten im März erwarten? Insgesamt könnt ihr vier Spiele (PS4/PS5/PSVR) abstauben und euch damit ein paar richtig coole Abende vor der Konsole machen. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, und starten mit euch die PS Plus Trophy Challenge!

Spielen -> Trophäen sammeln -> Preis downloaden!

So einfach, so genial! Um an der PS Plus Trophy Challenge teilzunehmen, müsst ihr einfach nur den Controller in die Hand nehmen und mindestens 15 Trophäen in drei vorgegebenen PlayStation Plus Games aus dem Monat März erspielen. Das schafft ihr doch locker, oder?

Um an der Challenge teilzunehmen, zählen jegliche Trophäen in den folgenden drei PS Plus Spielen:

Beginn der Challenge: 02. März 2021 Ende der Challenge: 05. April 2021

Achtung: Es werden nur Trophäen gezählt, die ihr während der Challenge erspielt habt. Trophäen, die bereits davor in eurem Besitz sind, können leider nicht gewertet werden.

Vielleicht habt ihr ja schon bei der Summer of Play Challenge 2020 teilgenommen? Dann wisst ihr bestimmt schon, wie es funktioniert!

Alle Spiele der Challenge sind Teil der PlayStation Plus Aktion im März 2021 und können kostenfrei heruntergeladen werden. Habt ihr bereits eines (oder mehrere) der Spiele in eurer Bibliothek, könnt ihr trotzdem teilnehmen.

Jeder, der die PS Plus Trophy Challenge gemeistert hat, bekommt einen exklusiven Preis, der ausschließlich über die Challenge zu bekommen ist.

Wenn ihr also mindestens 15 Trophäen in den vorgegebenen Games erspielt habt, könnt ihr euch im PlayStation Store ein Avatar-Paket, bestehend aus 3 brandneuen galaktischen Avataren, herunterladen. Sie wurden nur für die Gewinner dieser Challenge erstellt und zeigen euren Freunden im nächsten Online-Match, dass ihr die Challenge bereits gemeistert habt.

Neben dem Avatar-Paket können alle, die erfolgreich an der Challenge teilgenommen haben, ihr Glück beim Gewinnspiel versuchen. Sobald ihr 15 Trophäen euer Eigen nennen könnt, wird euch die App die Möglichkeit bieten, mit eurem PSN-Account an der Verlosung teilzunehmen. Mit ein bisschen Glück seid ihr der Gewinner einer brandneuen PlayStation 5 und zockt schon bald auf der neuesten Konsolengeneration von Sony.