PM: Mortal Shell: Enhanced Edition – Endlich für PS5! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey Leute, ich bin super aufgeregt, euch heute von Mortal Shell: Enhanced Edition erzählen zu können! Das Spiel erscheint am 04. März 2021 auf PlayStation 5. Wir sind hin und weg von all der positiven Reaktionen auf Mortal Shell. Unsere Fans haben oft gefragt, ob es eine Upgrade-Version auf PS5 geben wird, deshalb bin ich heute sehr glücklich, dass die Enhanced Edition das Spiel auf die Next-Gen bringt.

Bevor ich euch noch mehr verrate, möchte ich euch den brandneuen Trailer zur Enhanced Edition zeigen:

Als wir die PS5 das erste Mal in den Händen hielten, sind wir tief in all seine Möglichkeiten eingetaucht. Das war wichtig, denn wir wollten die beste Möglichkeit finden, um Mortal Shell auf eine neue Generation zu bringen. Ob ihr nun eure ersten Schritte in Fallgrim macht oder euch erneut den bösartigsten und groteskesten Gegnern stellt: Unser Ziel ist es, die Immersion zu verstärken und alles noch brutaler anfühlen zu lassen, als jemals zuvor. Das bedeutet flüssiges 60 FPS Gameplay (gezielt), Rasierklingen scharfe 4K Visuals (hochskaliert, mit 4K-kompatiblen Display), Verbesserte Texturen und DualSense-Controller-Upgrades, die euch eine physischere Verbindung zum Spiel ermöglichen.

Als wir Mortal Shell auf PS5 gesehen haben, fiel uns schnell auf: Die 60 FPS Framerate macht einen riesigen Unterschied. Jeder Schlag mit dem Schwert wirkt jetzt so viel flüssiger! Sogar die Ballistazooka – die schwere schultermontierte Fernkampfwaffe, die Speere abfeuert, the heavy shoulder-mounted ranged weapon that launches spears – reagiert viel schneller, wenn ihr mit dem Fadenkreuz auf den Gegner zielt.

Für uns war es unglaublich wichtig, dass die Enhanced Edition die fortschrittliche Hardware von PS5 optimal nutzt. Das Ziel war klar: Den Spielern eine Version des Spiels zur Verfügung zu stellen, die die Leistung der PS5 wirklich zur Geltung bringt. Die 4K-Auflösung und die verbesserten Texturen machen wirklich einen Unterschied. Schaut euch unbedingt das Video an.

Die texturen wurden im gesamten Spiel verbessert, damit es sich besonders scharf anfühlt. Wasser glitzert, Rüstungen schimmern und das getrübte Siegel leuchtet in einer eleganten neuen 4K-Auflösung.

Das Gefühl des Gewichts der Waffen und Rüstung in Mortal Shell war entscheidend, als wir uns auf die Entwicklung des Spiels konzentrierten. Als wir von den Fähigkeiten des DualSense-Controllers hörten, wussten wir sofort, dass es perfekt passt.

Wir können es kaum erwarten, bis ihr die flüsternden Geräusche und Herzschlagvibrationen mit eurem Controller erlebt. Spürt das adaptive Trigger-Feedback, wenn euer Charakter den letzten Schlag ausführt und euch dann die Ausdauer ausgeht. Ihr kämpft zum ersten Mal gegen einen Brigand Ranger? Lasst euch den Vorteil durch das haptische Feedback nicht entgehen und spürt die vorbei schießenden Projektile in euren Händen. Ihr spürt allerdings auch, wenn ihr getroffen werdet..!

Mortal Shell: Enhanced Edition ist ab 04. März 2021 als kostenloses Next-Gen-Update verfügbar für alle, die das PS4-Spiel bereits gekauft haben. Neue Spieler erhalten es zum Launch-Preis der LastGen.