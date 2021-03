Konsolen und Grafikkarten: Prognosen sehen Chip-Knappheit bis 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch Monate nach dem Launch sind die neuesten Grafikkarten von AMD und Nvidia Mangelware. Ebenso sind die Nextgen-Konsolen von Microsoft und Sony die meiste Zeit nicht bei den Händlern vorrätig, auch wenn aktuell regelmäßig kleine Kontingente an PS5- und Xbox-Series-X-Konsolen verkauft werden – hier braucht es aber auch Glück, um eines der begehrten Geräte zu ergattern. Ein Grund für das begrenzte Angebot sind Schwierigkeiten bei der ausreichenden Produktion der benötigten Chips.

Nun gibt es schlechte Nachrichten für alle, die ungern auf Angebote lauern und auf baldige Entspannung beim Hardware-Kauf hoffen: Während AMD bei der letzten Investoren-Konferenz ein Anhalten der Chip-Verknappung "nur" bis zur zweiten Jahreshälfte 2021 prognostizierte, sehen Branchen-Analysten keine Besserung bei der Chip-Verfügbarkeit bis ins Jahr 2022. Eine erhöhte Nachfrage an Chips für Mobilgeräte für das Jahr 2020 sei vorausgesehen worden – das gelte jedoch nicht für den Anstieg im Bedarf für PC-basierte Chips, die unter anderem in GPUs und Konsolen zum Einsatz kommen.

Laut Analysten bei J.P. Morgan übersteigt die Nachfrage momentan das Angebot um 10 bis 30 Prozent. Ferner wird prognostiziert, dass es drei bis vier Quartale brauchen würde, bis die Produzenten der Hardware mit dem Bedarf schritthalten können und zusätzlich ein bis zwei Quartale, bis die Lagerbestände bei den Verkäufern wieder ein normales Niveau erreichen würden.

Neben der durchgängig hohen Nachfrage und den Herausforderungen der Corona-Pandemie führen weitere Faktoren zur aktuellen Lage: So sind Chips immer schwerer zu produzieren, je weiter sich die Bauart weiterentwickelt und auch der Handelskrieg zwischen den USA und China erschwert die Fertigung. Auf Käuferseite treibt ein neuerlicher Krypto-Mining-Boom die Nachfrage in die Höhe. Zusätzlich lockt die Knappheit und Begehrtheit teurer Hardware wie Spielekonsolen und Grafikkarten Scalper an, die teils mithilfe von Bots in kurzer Zeit große Mengen aufkaufen, um die Ware mit dreister Preiserhöhung weiterzuverkaufen.