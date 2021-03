The Binding of Isaac: Repentance erscheint im 3. Quartal für Konsolen

PC Switch PS4 PS5

Bekanntermaßen erscheint am 31. März 2021 mit Repentance der letzte DLC für das Roguelike The Binding of Isaac - Rebirth. Die Konsolenversionen für PS4, PS5 und Nintendo Switch waren bisher ohne Termin, nun hat Publisher Nicalis die Umsetzungen zumindest mit einem ungefähren Zeitraum bedacht. Demnach werden sie im dritten Quartal 2021 erscheinen, in digitaler und physischer Form. Im offiziellen Shop von Nicalis könnt ihr die Box-Versionen schon vorbestellen. Der Kostenpunkt liegt bei 59,99 US-Dollar.

Repentance wird das ohnehin schon umfangreiche Hauptspiel noch einmal deutlich erweitern. So erwarten euch über 130 neue Items, zwei frische Charaktere, über 100 neue Gegner und 25 zusätzliche Bosse. Dazu gesellen sich sieben Herausforderungen und mehr als 5.000 bisher unbekannt Raum-Designs. Außerdem dürft ihr einen kompletten neuen Pfad samt eigenem Ende angehen und sogar im "echten" 4-Spieler-Koop in die Tiefen von Isaacs Psyche hinabsteigen.