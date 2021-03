Elden Ring: Ausschnitte von angeblichem Gameplay-Trailer geleakt

PC XOne PS4

Auf der E3 2019 kündigte From Software offiziell das Rollenspiel Elden Ring an, das in Zusammenarbeit mit Autor George R. R. Martin entsteht. Bei Elden Ring setzt der Entwickler wie bei seinen anderen Titeln auf herausfordernde Kämpfe, will aber die Rollenspiel-Elemente noch mehr betonen (Elden Ring: Hidetaka Miyazaki verrät erste Details). Abseits von diesen Details gab es seitdem keine neuen Infos zum Spiel aus erster Hand und auch Spielszenen wurden bisher nicht gezeigt.

Nun gab es Lebenszeichen vom neuesten Werk von From Software: In letzter Zeit deuteten in der Regel gut informierte Reporter wie Jason Schreier an, dass es bald Neuigkeiten zu Elden Ring geben werde. Nun zirkuliert zudem ein Video, dessen Wasserzeichen es als internes Material von Publisher Bandai Namco bezeichnet. Die Szenen aus der von einem Bildschirm abgefilmten Aufnahme in niedriger Auflösung wirken wie Ausschnitte für einen Trailer. Die Szenen zeigen für From Software typische Szenen: Alte Ruinen, düstere Höhlen, kurze Szenen von Kämpfen gegen Monster. Es ist aber auch ein knapper Ausschnitt zu sehen, indem die Spielfigur reitet und vom Pferd aus kämpft, was es bisher weder in Dark Souls, noch Bloodborne oder Sekiro gab. Wenn es sich wirklich um Szenen aus einem Trailer handelt, können Fans also auf baldige neue Infos zu Elden Ring hoffen. Sobald mehr bekannt wird, lest ihr es natürlich auf GamersGlobal.

Wie VideoGamesChronicle jedoch unter Berufung auf mit der Entwicklung vertraute Quellen berichtet, leidet die Produktion stark unter den Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie, sodass ein Release noch in diesem Jahr unwahrscheinlich sei.