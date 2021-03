EA: Neues Need for Speed verschoben / Criterion hilft bei Battlefield

PC XOne PS4

In einem Interview mit den Kollegen von Polygon hat Electronic Arts über die Zukunftspläne der beiden Reihen Need for Speed und Battlefield gesprochen. Bereits im letzten Jahr hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass Criterion (Burnout Paradise, Need for Speed - Hot Pursuit Remastered) für den nächsten Ableger der Rennspielreihe verantwortlich zeichnen wird. Dieser werde nun allerdings verschoben, ursprünglich sollte er im ersten Quartal 2021 erscheinen. Grund hierfür sei, dass man die Entwickler für die Fertigstellung von Battlefield 6 brauche. Außerdem habe man durch die kürzliche Übernahme von Codemasters genug Rennspielexpertise im Stall, so Laura Miele, Chief Studios Officer bei EA.

Battlefield entwickelt sich großartig, das Team hat unglaublich hart gearbeitet und im letzten Jahr große Fortschritte gemacht und ja, wir haben von Zuhause aus gearbeitet. Es ist hart, Spiele von daheim zu entwickeln ist anstrengend und das DICE-Team ist etwas ausgelaugt.

Der neueste Battlefield-Teil wurde der Öffentlichkeit bisher noch nicht offiziell vorgestellt. Im Februar 2021 gab EA bekannt, dass die Enthüllung im Frühjahr stattfinden soll. Erscheinen wird das Spiel den aktuellen Plänen nach im Weihnachtsgeschäft 2021. Sobald der Shooter fertiggestellt ist, werde sich Criterion wieder Need for Speed zuwenden.

Wir hätten diese Entscheidung auf keinen Fall getroffen, ohne Criterion einzubeziehen und uns zunächst mit ihnen über die Auswirkungen abzusprechen, die dieser Schritt auf Battlefield haben könnte. Sie haben bereits an Star Wars Battlefront mitgearbeitet, haben an Battlefield-Teilen mitgewirkt und haben eine enge, kollegiale Beziehung zu DICE. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Zusammenarbeit positive Früchte tragen wird.

So Laura Miele weiter zu der Entscheidung, die man getroffen habe.