PM: Players‘ Choice: Votet für euer Lieblingsspiel im Februar 2021 (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 299,00 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Februar ist vorbei und das bedeutet, dass wir die Players Choice Votings wieder für euch öffnen. Was war euer Favorit unter den Releases im letzten Monat? Wie wäre es mit dem stylischen Persona 5 Strikers oder Ys IX: Monstrum Nox? Vielleicht haben euch auch die Puzzles von Little Nightmares II und We Were Here in den Bann gezogen? Im Februar gab es zahlreiche unvergessliche Veröffentlichungen.

Wir lassen die Umfrage bis 08:59 Uhr am Montag geöffnet. Also gebt unbedingt bis dahin eure Stimme ab und helft anderen bei der Entscheidung, indem ihr eure Wahl unten in die Kommentare schreibt.

Wie funktioniert es? Am Ende eines jeden Monats öffnet PlayStation.Blog eine Umfrage, in der ihr für das beste neue Spiel stimmen könnt, das in dem Monat veröffentlicht wurde. Bald danach schließen wir die Umfragen, zählen alle Stimmen und geben den Gewinner auf dem PlayStation.Blog bekannt. Im PlayStation Store werden das ganze Jahr ein paar der besten Player’s Choice-Gewinner vorgestellt.

Was sind die Voting-Kriterien?Das liegt ganz an euch! Wenn ihr einem Freund in diesem Monat nur ein neues Spiel empfehlen könntet, welche wäre das? Gemäß unserer langen Tradition bei den Game of the Year-Awards qualifizieren sich Remaster oder neu veröffentlichte Spiele nicht. Ehrgeizige, größere Umbauten und Remakes wie Shadow of the Colossus und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy werden hingegen dazugezählt.

Wie werden die Nominierten ausgewählt? Die Redaktionsteams vom PlayStation.Blog und PlayStation Store erstellen eine Liste der bemerkenswertesten Veröffentlichungen dieses Monats für die Umfrage. Einsendungen werden berücksichtigt.