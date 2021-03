PM: Das sind eure PlayStation Now-Spiele für März (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit den PlayStation Now-Spielen für März könnt ihr diese brennenden Fragen beantworten: Wer ist gefährlicher, Zombies oder Menschen? Angenommen ihr hättet Superkräfte, würdet ihr diese für eure eigenen Bedürfnisse nutzen oder euch für andere einsetzen? Wie würdet ihr euch als Piloten-Ass schlagen? Oder als Actionheld?

Ab morgen kennt ihr die Antworten. Ab Dienstag, den 2. März, sind vier neue Spiele auf Abruf verfügbar: World War Z, inFamous Second Son, Ace Combat 7: Skies Unknown und Superhot. Diese Titel gesellen sich zu der riesigen Bibliothek an PS4-, PS3- und PS2-Spielen hinzu*. Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Während die Menschheit kurz vor dem Aussterben steht, rottet sich eine kleine, hartgesottene Truppe zusammen, um die Massen an Untoten zu bekämpfen, die unsere Welt bedrohen. Nehmt es mit riesigen Zombie-Horden in handlungsbasierten Kampagnen auf, die in derselben Welt wie der erfolgreiche Film angesiedelt sind – komplett spielbar im Online-Koop-Modus mit bis zu vier Spielern. Ihr könnt auch gegen andere Spieler in intensiven Spielmodi wie Player vs.Player vs. Zombies antreten und ums Überleben kämpfen.

In die Cockpits weltberühmter Kampfflugzeuge geschnallt jagt ihr in diesem Spiel mit waghalsigen Manövern durch die Lüfte, um eure Gegner in nervenaufreibenden und taktischen Kämpfen zwischen den Wolken zu bezwingen. Taucht ein in eine einzigartige alternative Realität, in der echtes modernes und futuristisch angehauchtes Militärequipment aufeinander treffen. Euch stehen dabei zahlreiche realistische und moderne oder sogar futuristische Flugzeuge zur Verfügung. Rüstet euch mit den neuesten Superwaffen aus, um euch in schicksalhaften Begegnungen mit immer gefährlicheren Gegnern zu messen! Ace Combat 7 bietet auch exklusive PS VR-kompatible Missionen** und lässt euch so auf einer völlig neuen Ebene in das atemberaubende Spielerlebnis eintauchen.

Vom Schöpfer von Ghost of Tsushima kommt jetzt ein Action-Abenteuer mit Superkräften, das im modernen Amerika spielt. Delsin Rowes übermenschliche Kräfte liegen in euren Händen. Reizt eure einzigartigen Fähigkeiten voll aus und findet heraus, wie eure Entscheidungen die Stadt Seattle und die Menschen um euch herum beeinflussen. Nutzt die Superkräfte anderer Supermenschen, fliegt über die Skyline von Seattle und entscheidet, wie sich eure eigene Geschichte entwickelt.

Superhot lässt die Grenzen zwischen wohlüberlegter Strategie und hemmungslosem Chaos verschwimmen – es ist ein Ego-Shooter, in dem die Zeit nur dann vergeht, wenn ihr euch bewegt. Keine Gesundheitsbalken, die sich von selbst regenerieren. Keine praktisch herumliegende Munition. Ihr seid auf euch allein gestellt, zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen und müsst euch zum Schießen und Metzeln die Waffen gefallener Feinde schnappen, während ihr euch in Zeitlupe den Weg durch einen Kugelhagel bahnt.

* Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar. PlayStation Now-Spiele bieten möglicherweise nicht die gleichen Funktionen oder sind nicht identisch mit den ursprünglichen formatierten oder anderen Versionen der Spiele mit demselben Titel.

** Für die VR-Funktion sind ein PS VR-Headset, eine PS Camera für die PS4-Konsole und eine PS4- oder PS5-Konsole erforderlich. Besitzer einer PS5-Konsole benötigen einen PlayStation Camera-Adapter, um PS VR auf der PlayStation 5-Konsole verwenden zu können (kein Kauf erforderlich. Weitere Einzelheiten findet ihr hier. Für das beste PS VR-Erlebnis auf der PS5-Konsole empfehlen wir die Verwendung eines DUALSHOCK 4 Wireless-Controllers.