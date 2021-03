Sinking City: Frogwares nennt Steam-Fassung eine Fälschung [U.]

PC Switch XOne PS4 PS5

Update vom 2. März, 14:30 Uhr

Im anhaltenden Rechtsstreit von Studio Frogwares und Publisher Nacon um das Adventure The Sinking City hat der ukrainische Entwickler in einem Blogpost und in Videoform erneut gravierende Vorwürfe gegen Nacon erhoben: So zeige ein Blick in die Daten der kürzlich von Nacon veröffentlichten Steam-Version, dass es sich nicht um eine Neuveröffentlichung der Fassung handele, die ursprünglich zeitexklusiv im Epic Games Store erschien, bevor der Gerichtsstreit zwischen den Parteien ausbrach. Vielmehr handele es sich um eine modifizierte Fassung einer neueren PC-Version (in der Deluxe Edition), die Frogwares in Zusammenarbeit mit dem Shop Gamesplanet vertreibt.

Der Entwickler beschuldigt Nacon, den Versuch unternommen zu haben, eine von Gamesplanet gekaufte und heruntergeladene Version direkt bei Steam zu veröffentlichen. Als Frogwares dabei intervenierte, sei jene Version mit Tools modifiziert und als eigener Titel auf Steam veröffentlicht worden. Folglich nennen die Entwickler die Steam-Version eine gehackte Fälschung und Raubkopie ihres Spiels.

Blogpost und Video führen die Vorwürfe detailliert aus. So passe beispielsweise die Größe der Exe-Datei des Spiels weder zu der Version im Epic-Store, noch zur Gamesplanet-Fassung, das Nacon-Logo im Splashscreen trage weiter den Dateinamen "GamesPlanet_logo_video".

Ursprüngliche Meldung vom 1. März 2021 - 15:40 Uhr

Vergangenes Jahr erhob der für seine Sherlock Holmes-Adventures bekannte Entwickler Frogwares schwere Vorwürfe gegen den Publisher Nacon (ehemals BigBen Interactive). In einem offenen Brief breitete das ukrainische Studio unter anderem aus, dass es zwar Inhaber der Rechte am Lovecraft'schen Adventure The Sinking City (im Test Note 6.5) sei, Nacon aber Lizenzgebühren nicht auszahle und in Marketingmaterialien den Eindruck erwecken würde, Rechteinhaber am Titel zu sein.

Frogwares erwirkte eine Auflösung des Vertrags mit Nacon, die der Publisher aber nicht anerkannte und die beiden Parteien zogen vor Gericht, weswegen der Titel aus allen digitalen Stores verschwand. Seit Januar 2021 ist The Sinking City dort wieder erhältlich und es erschien eine überarbeitete Fassung für PS5, doch der Rechtsstreit hält an. So gibt es laut Frogwares keine Möglichkeit eines Upgrades für Besitzer der PS4-Fassung des Adventures, da bei dieser weiterhin Nacon Publisher sei, während die PS5-Version von den Machern selbst vertrieben wird.

Nun ist die PC-Version von The Sinking City nach einem Jahr Zeitexklusivität im Epic Games Store seit einigen Tagen auf Steam erhältlich. Über Twitter gab das Studio jedoch bekannt, dass die auf Steam erhältliche Version nicht von Frogwares erstellt worden sei und rät explizit, diese Version nicht zu kaufen. Mehr Details veröffentlichte das Studio bisher nicht, stellte aber weitere Nachrichten in Kürze in Aussicht. Die Website des Entwicklers selbst verlinkt auf einen Shop, indem eine DRM-freie PC-Fassung mit aktuell 15 Prozent Rabatt verkauft wird, während der Titel auf Steam momentan um 60 Prozent im Preis reduziert ist.

The Sinking City wurde deshalb im Januar wieder digital veröffentlicht, weil ein Gericht in Paris in erster Instanz urteilte, dass Frogwares den Vertrag mit Nacon nicht rechtmäßig aufgelöst hat. In einem begleitenden Statement gab Nacon an, dass die Gerichtsverhandlungen noch Monate andauern sollen.