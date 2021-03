Montagmorgen-Podcast #385

Teaser Dennis und Hagen lassen sich in die Karten blicken, welche Inhalte wir diese Woche planen und erzählen vom Reiz der sich gerade gründenden GamersGlobal-Bruderschaft.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kein Montag ist wie der vorherige bei GamersGlobal und so steht auch diese Woche eine neue Palette von Inhalten in den Startlöchern: So will Dennis im VR hoch hinaus, Hagen nimmt Yokohama unter die Lupe und Benjamin schwingt sich in Monstertrucks. Dazu hat Jörg in der zweiten Staffel von Letsplay Dark Souls 2 , die in Sachen Fortschritt eine sehr erfolgreiche Bilanz zog, wohl nicht genug gelitten und steht bereit, um sich zu eurer Unterhaltung in Battle Brothers das Leben schwer zu machen. Wie ein Alter Ego von euch sich in seiner Bande wiederfinden kann und warum das Letsplay nicht nur Rundentaktik-Fans Freude bringen wird (sofern denn die erste Staffel im Crowdfunding finanziert wird), erklären Hagen und Dennis. Ihre Wochenenderlebnisse und eure fleißig eingesandten Fragen kommen natürlich auch nicht zu kurz.

Alle Themen im Überblick: