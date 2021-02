PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 5. März (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder jede Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Monster Jam Steel Titans 2

Raus aus dem Straßenverkehr und rein in die Action! Kein Sprung ist zu extrem, wenn es darum geht, in einem von 38 Monster Trucks für Zerstörung zu sorgen oder irre Stunts abzuliefern. In verschiedenen Spielmodi stellst Du Dein Können unter Beweis oder misst Dich im Online-Multiplayer-Modus mit Kontrahent*innen aus der ganzen Welt.

3 von 10: Staffel 1

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Es kann nicht so schwer sein, ein gutes Videogame zu entwickeln? Weit gefehlt! In 3 von 10 schaust du den Entwickler*innen des schlechtesten Videospielstudios der Welt über die Schulter und siehst mit an, wie sich absurde Situationen die Klinke in die Hand geben. Finde heraus, ob sie jemals ein Spiel entwickeln werden, das mehr als 3 von 10 Punkten erreicht.

Cave Bad

Pixeliger 8-Bit-Style, Rogue-like und ein Hauch von Genre-Romantik: Pack Deinen Koffer und plane großzügig Platz für Spitzhacke und Bomben ein, um in dieser Welt voller tückischer Verliese und Gefahren zu überleben.

Glitchangels

Begib Dich auf eine Zeitreise in die Welt der Arcade-Games und setzte Dein Team von Glitchangels ein, um das System von innen heraus zu reparieren. Besiege Horden von Feinden und schalte dabei verheerende Fähigkeiten frei, um den Kampf gegen die fünf Bosse der verbotenen Partitionen zu gewinnen.

GraviFire

Du schlüpfst in die Rolle des von Aliens entführten GraviFire und löst verschiedene Puzzles, um das Grüne Feuer zurück in Deine Heimat zu bringen. Mach Dir die Schwerkraft zu Nutze, um alle Objekte an die richtigen Stellen zu platzieren.

Orbital Racer

Orbital Racer ist eine Kombination aus Weltraum- und Rennsimulation, in der Du zwischen reiner Action und realistischem Gameplay wählst. Nutze Deine Waffen und die bloße Geschwindigkeit Deines Raumschiffs und gehe siegreich aus den Rennen hervor.

Sir Lovelot

Auf der Suche nach der großen Liebe schlüpfst Du in die Rolle von Sir Lovelot. Auf dem Weg durch die vier Ecken von Lululand kletterst, rutscht und springst Du in bester Jump’n’Run-Manier durch die Level, um das Herz Deiner Angebeteten zu erobern.

Under the Jolly Roger

In diesem Action-Rollenspiel begibst Du Dich in drei riesige Welten und steigst vom einfachen Matrosenjungen zum gefürchteten Piraten auf. Meistere hunderte von Quests, verbünde Dich mit Handelspartnern oder verbreite Angst und Schrecken, in dem Du Schiffe, Kolonien oder Festungen plünderst.

Kill It With Fire

In diesem Ego-Actionspiel machst Du Jagd auf Spinnen und verursachst möglichst viel Schaden. Du stellst Dir ein Arsenal immer stärker werdender Waffen zusammen und verfolgst die Krabbeltiere quer durch die Vorstadt. Dabei verbrennst Du alles, was sich Dir in den Weg stellt – jedes Mittel ist recht, um den Tierchen den Garaus zu machen.

Asdivine Cross

Zwischen Kriegsdrohungen und wütenden Gottheiten begibst Du Dich auf eine Reihe von Quests, die das Schicksal von Asdivine bestimmen werden. Kombiniere Magie und Skills, um in rundenbasierten Kämpfen möglichst starke Combos zu erschaffen. Du verbesserst Deine Waffen, betrittst eine Kampfarena, erledigst tonnenweise Nebenquests und vieles mehr.

Dreaming Sarah

Dreaming Sarah ist ein surrealer Platformer, inspiriert vom Horrorspiel Yume Nikki. Darin warten Rätsel-Elemente, eine fesselnde Umgebung, vielfältige Charaktere und ein junges Mädchen namens Sarah auf Dich.

Mail Mole

In diesem charmanten 3D-Platformer erkundest Du magische Welten, von den ruhigen Stränden der Kokosnussinseln bis zu den eisigen Höhen von Yeti Ridge. Du schließt neue Freundschaften, trittst gegen ungewöhnliche Mecha-Maulwürfe an, löst Rätsel und findest all die köstlichen Sammelobjekte, die in Karottenland verstreut sind. Molty, der Briefträger-Maulwurf, begibt sich dabei auf ein Abenteuer, um seine bisher wichtigste Lieferung zuzustellen.

Portal of Evil: Stolen Runes

Die Tore zu einer anderen Welt werden sich bald öffnen. Du spielst Vanessa, die einzige Erbin von Abraham Van Helsing – einem Mitglied des geheimen Ordens des Lichts, der den Frieden unserer Welt bewacht. In diesem Wimmelbild-Abenteuerspiel ist es Deine Aufgabe, die gestohlenen Runen zu finden, die das Tor versiegelt haben. Hinter diesem lauert ein uraltes Übel…

Risk System

In der fernen Zukunft hat die Menschheit eine Methode entdeckt, Materie mithilfe eines Dimensionstors zu replizieren. Schon bald aber bröckelt der durch die Gate-Technologie herbeigeführte Frieden, als eine neue Bedrohung auftaucht. In einem Akt der Verzweiflung wird die experimentelle RSK9 gebaut – ein Schiff aus Pre-Gate-Materialien und -Technologie mit der Fähigkeit, Energie von Parasiten zu absorbieren. In diesem actiongeladenen Shooter übernimmst Du die Kontrolle über die RSK9, um die Auslöschung der Menschheit zu verhindern.

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Mit über 3 Millionen Spieler*innen ist Two Point Hospital ein absolutes Phänomen. Bringe Dein Krankenhausbau-Business auf die nächste Stufe, mit vier großen Erweiterungen und zwei zusätzlichen DLCs. Das alles findest Du gebündelt in der prall gepackten Jumbo Edition des Titels.

Warrior Boy

Stelle Dich einer Vielzahl von Feinden und besiege sie, um blaue, rote, gelbe und grüne Juwelen zu sammeln. Du eroberst Deinen Schatz zurück, damit Du das Spiel für Dich entscheidest. Verwende hierbei Dein mächtiges Schwert und Bombe, um siegreich hervorzugehen.