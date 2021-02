Final Fantasy 7 Remake: PS5-Upgrade im Juni / Extra-Episode mit Yuffie

PS5

Square Enix veröffentlicht eine für PS5 optimierte Version von Final Fantasy 7 Remake (im Test, Note 8.0), das kündigte Square Enix gestern im Rahmen des Sony-Showcase State of Play an.

Die Nextgen-Fassung trägt den Titel Final Fantasy 7 Remake Integrade und bringt inhaltlich eine neue Episode ins Spiel, in der ihr Yuffie steuert, die Cloud und seine Begleiter im Original erst nach den Ereignissen in Midgard treffen.

Dazu bietet die Integrade-Version verbesserte Grafiken, einen Fotomodus und die Wahl zwischen einem Grafikmodus mit 4K-Auflösung und einem Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde – eine Wahl, die Spieler sonst von der PS4 Pro kennen, während Titel wie God of War PS5-Patches erhielten, die 4K-Auflösung und 60 fps gemeinsam ermöglichten. Wer Final Fantasy 7 Remake bereits besitzt, wird ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade auf Integrade durchführen können. Mit einer Ausnahme: Das Upgrade für PS4 umfasst nicht die Episode mit Yuffie, sie muss in dem Fall separat als DLC gekauft werden. Final Fantasy 7 Remake Integrade erscheint am 10. Juni 2021.