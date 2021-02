PM: Erstes Gameplay zu Five Nights at Freddy‘s: Security Breach enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir wissen, dass ihr alle sehr geduldig (meistens) auf weitere Infos zum kommenden TitelFive Nights at Freddy‘s: Security Breachgewartet habt! Deshalb freuen wir uns sehr, heute den erstenGameplay-Trailer bei Sonys State of Play zu enthüllen.

Video abspielen

Seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2014 istFive Nights at Freddy‘sexponentiell gewachsen und hat sich bei dereinzigartigen Fangemeinde zu einem „schockierenden“ Kult-Klassiker gemausert. Freddy Fazbears Pizza gibt es ab jetzt nicht mehr nur in kleinenPizzerien, denn inFive Nights at Freddy‘s: SecurityBreach wird das Mega Pizza Plex eröffnet.

Security Breach ist das bis dato bei Weitem ambitionierteste Five Nights at Freddy‘s-Spiel!

Five Nights at Freddy‘s: Security Breach war ein gewaltiges Unterfangen. Das Mega Pizza Plex ist riesig. Was ihr hier seht, kratzt gerade mal an der Oberfläche des Grauens, das ihr erleben werdet, wenn ihr das Sicherheitsbüro verlasst und die dunklen Gänge, Spielhallen und Fazbear-Attraktionen erkundet.

Keine Sorge, das ist nicht das Letzte, was ihr von uns hören werdet, denn wir haben noch ein paar Überraschungen in petto. Aber wartet einfach ab, was wir so alles auf Lager haben! Lehnt euch in der Zwischenzeit zurück, entspannt euch und schnappt euch ein Stück Pizza.