PM: Oddworld: Soulstorm erscheint am 6. April für PS4 und PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, ich bin Lorne Lanning, Mitgründer von Oddworld Inhabitants. Heute freue ich mich sehr, euch große Neuigkeiten zu Oddworld: Soulstorm zu verraten und neues Videomaterial im heutigen State of Play zu zeigen.

Wenn ich mit dem kreativen Schöpfungsprozess beginne, erwische ich mich manchmal dabei, von dem Tag zu träumen, an dem ich mein Werk mit euch allen teilen kann. Dieser Traum ist nun schon beinahe Wirklichkeit, da Oddworld: Soulstorm am 6. April für PS4 und PS5 erscheint. Wir alle bei Oddworld freuen uns darauf, das zweite Kapitel von Abes fünfteiligem Epos mit euch zu teilen.

Ich habe es in der Vergangenheit bereits gesagt, aber ich wiederhole es gerne: Eure Unterstützung hat uns mehr geholfen, als ich hier in Worte fassen kann. Und nicht nur eure Unterstützung, sondern auch die von PlayStation, Epic Games, Unity und Microids war unglaublich wichtig für uns.

Wir möchten euch allen ganz herzlich danken!

Nun zu der anderen großen Neuigkeit, die ich euch verraten möchte! Oddworld: Soulstorm wird im April 2021 eines eurer PlayStation Plus-Spiele sein. Aktive Mitglieder werden die PS5-Version des Spiels in diesem Zeitraum ohne zusätzliche Kosten herunterladen können.*

In Oddworld: Soulstorm schlüpft ihr erneut in die Rolle des Mudokons Abe, Held wider Willen, der sich zum Anführer einer wachsenden Revolution entwickelt. Abe sind wir das erste Mal im ersten Spiel unseres Fünfteilers begegnet, Oddworld: New ‘n‘ Tasty. Er ist ein Bodenpolierer in der RuptureFarms-Fleischfabrik von Molluck dem Glukkon. Durch Zufall erfährt er von Mollucks Plan, Mudokons zu leckeren Häppchen zu verarbeiten. Er möchte seine eigene Haut retten, kann aber nicht anders, als zu versuchen, auch alle anderen zu befreien. Sein selbstloser Akt ist der Funke, der die Revolution entfacht.

Soulstorm ist das zweite Spiel unseres Fünfteilers. Darin werdet ihr gewaltige, wunderbar bizarre 2,9D-Umgebungen kinoreifen Ausmaßes erkunden, die vor atemberaubender Grafik strotzen. Durch den 2,9D-Ansatz könnt ihr in die Welt eintreten. Das sorgt für einen größeren Umfang, mehr Action und fügt Tiefe und Immersion hinzu.

Das Gefühl der Immersion ist dank des bahnbrechenden haptischen Feedbacks sogar noch stärker. In spannenden Actionsequenzen könnt ihr Abes Herzschlag spüren, was durch den revolutionären DualSense Wireless-Controller von PlayStation ermöglicht wird.

Versucht, die über 1.000 Mudokons zu retten. Denn gemeinsam seid ihr stark! Sie werden euch dabei helfen, rätselhafte Rätsel zu lösen, und ihr könnt ihre kollektive Energie nutzen.

Während ihr die 2,9D-Umgebungen bereist, beschafft ihr euch notwendige Ressourcen, indem ihr Gegner bestehlt, Schließfächer plündert und Mülltonnen durchwühlt. Tauscht sie an Warenautomaten gegen Produkte ein, die ihr selbst benutzen oder – und das ist eine Premiere in der Geschichte von Oddworld – euren Begleitern geben könnt. Dies eröffnet euch mehr Wahlmöglichkeiten, wie ihr die vielen Herausforderungen des Spiels bewältigen wollt.

Außerdem wird es Momente geben, in denen ihr eine Armee von bewaffneten Mudokons benötigt, die euch den Rücken stärkt. Die wohlhabenden Glukkon-Unterdrücker haben nämlich andere Pläne und machen von all ihren Optionen Gebrauch, von Propaganda bis hin zu roher Gewalt.

Abes bekannteste Fähigkeit, seine mystische Kraft des Besitzergreifens, lässt euch Gegner kontrollieren, damit ihr ihre Stärken und Waffen gegen sie einsetzen könnt. Durch das Besitzergreifen könnt ihr auch Schlösser und Schalter aktivieren, um verbotene oder geheime Bereiche im Spiel zu betreten.

Das Oddworld-Universum ist vielfältig. Manche Bereiche erfordern knallharte Action, während ihr in anderen heimlich vorgehen und sorgfältig planen müsst. Von dunklen und gefährlichen Höhlen über streng bewachte Industrieanlagen bis hin zu uralten Ländern und Ruinen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten für euch, zu entscheiden, ob ihr lieber Gewalt einsetzt oder eine passivere Herangehensweise bevorzugt. Die Wahl liegt bei euch.

Soulstorm wird nicht leicht sein. Ihr und Abe werdet von einer mächtigen Armee gejagt, die von einem zwielichtigen und reichen Unternehmen unterstützt wird. Und als ob das nicht bereits schlimm genug wäre, werden euch natürliche Hindernisse, uralte Fallen und industrielle Gefahren begegnen, denen ihr ausweichen, sie durchqueren oder sie nach Möglichkeit vollständig umgehen müsst.

Abes Reise ist eine der Hoffnung und der Freiheit. Das Spiel bietet eine umfangreiche und spannende Geschichte mit schwarzem, abgedrehtem Humor, der die Ironien des menschlichen Daseins beleuchtet.

Eure Handlungen im Spiel entscheiden über das Schicksal von Abe und all jenen, die ihr auf eurem Weg befreit.

Rette sie, Abe! Rette sie alle!

* Für Online-Multiplayer-Modi ist eine Internetverbindung und PlayStation Plus erforderlich. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement, für das bis zur Kündigung regelmäßig Gebühren anfallen. Es gelten Altersbeschränkungen. Die vollständigen Nutzungsbedingungen findet ihr hier. Die monatlichen PlayStation Plus Spiele können nur während des Abonnements gespielt werden.