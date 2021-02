PM: Stürzt euch in den Abgrund mit brandneuem Returnal-Gameplay (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

allo zusammen!

Wir von Housemarque stecken in den letzten Zügen der Finalisierung unseres neuesten und bislang größten Projekts – Returnal. Die Tentakel lauern bereits!

Wir freuen uns, euch Returnal in diesem State of Play präsentieren zu können und dabei tief ins Spiel einzutauchen, um einige Details genauer zu betrachten.

Anfangs präsentiert sich Returnal als unnachgiebiger und rasanter Shooter. Wir haben uns von zahlreichen unterschiedlichen Genres inspirieren lassen (Roguelikes usw.) und etwas ganz Besonderes erschaffen, das Spielern eine einzigartige Herausforderung mit starkem Fokus auf dem eng gestrickten Gameplay bietet, für das wir bekannt sind.

Als neues, frisches Element eines Housemarque-Spiels zeigen wir im State of Play, wie wir eine greifbare Atmosphäre erschaffen haben, deren Geheimnisse ihr zusammenfügen müsst. Kürzlich haben wir im Rahmen unseres „Atropos“-Videos (seht es euch hier an, falls ihr es verpasst habt) etwas mehr über die Welt von Returnal verraten. Das Erzählelement ist ein wichtiger Teil des Returnal-Erlebnisses, allerdings erzählen wir die Geschichte auf subtile Art und Weise: Auf eurer Reise findet ihr Voicelogs und erhaltet kurze Einblicke in unterschiedliche Realitäten, ohne je von der rasanten Action des Spiels abzulenken. All das fügt sich zu einer vielschichtigen und persönlichen Story zusammen, und wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen – besonders die spielbaren Sequenzen, über die ihr bald mehr erfahrt …

Wir hoffen, die Show gefällt euch und freuen uns, euch mehr über das Spiel zu erzählen, je näher der Release rückt!

Herzliche Grüße von

Mikael