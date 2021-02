Buch von Hideo Kojima erscheint im Oktober 2021 im Westen

PC PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Death Stranding ab 17,80 € bei Amazon.de kaufen.

Anlässlich des Releases von Death Stranding (im Test, Note 8.5) im Jahr 2019 veröffentlichte der profilierte japanische Entwicklers Hideo Kojima ein Buch über die Inspirationen für sein eigenes Werk. Wie Viz Media ankündigte, erscheint das nun am 12. Oktober 2021 in englischer Übersetzung.

Das Buch mit dem sperrigen englischen Titel The Creative Gene: How books, movies, and music inpirired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid besteht aus Essays von Kojima, in denen er Gedanken und Kritiken zu Musikstücken, Filmen und Spielen ausbreitet, die ihn beeinflusst haben. Außerdem findet sich darin ein Gespräch von Kojima mit dem Musiker und Schauspieler Gen Hoshino, dessen Lied Pop Virus in Death Stranding zu hören ist.