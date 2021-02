Nintendo Japan: Keine Reparatur mehr von 3DS und 3DS XL

3DS

Bereits im letzten Jahr berichteten wir euch, dass Nintendo die Produktion der 3DS-Familie eingestellt hat. Wie Nintendo Japan nun bekannt gibt, werden ab dem 31. März dieses Jahres auch keine Reparaturaufträge mehr für den 3DS und 3DS XL angenommen. Auch vor diesem Stichtag wird nicht mehr garantiert, dass Reparaturen noch ausgeführt werden können. Als Grund nennt das Unternehmen einen Mangel an Ersatzteilen.

Der New 3DS, New 3DS XL, 2DS und New 2DS XL sind von dieser Maßnahme vorerst nicht betroffen. Von Nintendo Deutschland liegen derzeit noch keine Informationen vor, ob auch hierzulande in naher Zukunft keine Reparaturen mehr für 3DS und 3DS XL ausgeführt werden.