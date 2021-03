Letsplay-Crowdfunding: Battle Brothers – unterstützt unsere Kompanie!

Nerven- und/oder muskelzerfetzend!

Für das neueste Letsplay von Jörg Langer geht es nicht nur in ein ungewöhnliches Spiel, dessen Faszination aber auch Uneingeweihte schnell packen wird. Es gibt auch ein neues interaktives Prozedere.

Battle Brothers gilt als das Dark Souls für Rundentaktiker, und natürlich stimmt das überhaupt nicht: Die nächtlichen Schreie, wenn mal wieder stundenlange harte Arbeit mit dem Verlust der kompletten Truppe belohnt werden, sind definitiv lauter und entsetzlicher als beim letztlich folgenlosen Sterben in Dark Souls. Und was ist schon der permanente Verlust einiger tausend Seelen gegen den permamenten Tod eines lange hochgezüchteten Helden? TLDR: Dark Souls ist was für Sissies, Battle Brothers aber für echte Frauen/Männer!

Das Faszinierende an Battle Brothers rührt vom Mix aus Rundentaktik und RPG in einer mittelalterlichen Welt, vom langfristige Ausbauen der eigenen Söldner mittels Attributen, Ausrüstung und Perks – nur damit sie dann zwei Waldschraten zum Opfer fallen. Und eben vom Wechsel zwischen Beherrschbarkeit/Skill und blankem, tödlichen Zufall. Es ist ein ständiges Risiko-Belohnungs-Abwägen, das abwechselnd zu Triumphgefühlen und Trübsal führt.

Jörg hat das Battle Brothers bereits in einem Jörgspielt ("Bist du zu tot, warst du zu schwach"), einem großen Test (samt 3. Addon Blazing Deserts) und nicht zuletzt einem Nemesis-Video gewürdigt, letzteres findet ihr für begrenzte Zeit frei ansehbar unten eingeklebt. Nun bietet er euch an, in seine Kompanie "Global Brothers" einzutreten: Als Feldzugfinanziers oder sogar als Namenspatron/Berater. Oder auch nur als Zuseher, wenn euch die Silberlinge gerade nicht so locker sitzen.



Ablauf von Crowdfunding und Letsplay

Aus organisatorischen Gründen gibt es dieses Mal jeweils zwölf Folgen pro Staffel. Die erste 12er-Staffel gilt als finanziert, wenn mindestens 1.800 Euro (12 x 150 Euro) zusammenkommen.

Pro Woche erscheinen immer drei Folgen, nämlich Freitag, Samstag und Sonntag, die auch immer in derselben Woche aufgenommen werden. Dies soll eine zeitnahe Interaktion (Comments, Umfrage, Namensliste zur Kämpferbenennung) zwischen Spendern und Global-Brothers-Anführer ermöglichen. Ausnahme: Wird Jörgs Party komplett ausgelöscht oder so übel zugerichtet, dass er kein erfolgreiches Weiterspielen mehr für möglich hält, erfolgt zunächst eine Abstimmung unter allen Spendern, wie die neue Partie gestaltet werden soll.



Spätestens am Erscheinungstag der letzten Folge einer Staffel muss die nächste Staffel finanziert werden, ansonsten endet das Crowdfunding. Es erscheinen aber natürlich noch die bereits finanzierten Folgen.

Was ist mit einem Live-Event? Wird die Partie durchgespielt?

Sollten drei volle Staffeln (36 Folgen) finanziert werden, finden die letzten drei Folgen (34, 35, 36) als ein großes Live-Event von gut 3 Stunden Dauer statt, das danach zusätzlich auch als drei Einzelvideos erscheint. Es ist durchaus möglich, in diesem Zeitrahmen die erste Endgame-Krise zu erleben und zu bestehen, was quasi dem "Durchspielen" gleichkommt.



Auch die Folgen 58, 59 und 60 würden als weiteres Live-Event stattfinden, also das Ende der 5. Staffel. In 60 Folgen zu je etwa 45 Minuten wäre die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, Battle Brothers "durchzuspielen". Garantiert ist natürlich nichts. Überlebt Jörg die erste Endgame-Krise, dürfen alle Spender abstimmen, ob weitergespielt (es folgt dann eine zweite, zufällig ausgewählte Endgame-Krise, außerdem gibt es spezielle Schlachten zu finden) oder eine neue Partie begonnen wird.



Was gibt es für mich als Spender?

Neben der oder den Spendenmedaille(n) erhältst du als Finanzier der Kompanie die ungeheure Befriedigung, aktiv dazu beizutragen, Jörg leiden zu lassen, während du Überlegenheitsgefühle, Schadenfreude oder – sicherlich nur vereinzelt – Bewunderung empfindest. Außerdem darfst du als Spender für die Staffel 1 zwischen mehreren Start-Setups für die Partie wählen. Hierbei trifft Jörg eine Vorauswahl aus mehreren Kombinationen (Szenario, Schwierigkeit, Endgame-Krise), die er euch erläutern wird, und auf die ihr dann abstimmt. Außerdem hast du in jeder Woche die Chance, zu den zwölf Top-Spendern zu gehören, siehe unten.



Alle Spender, die aktuelle Umfrage und vor allem die Topspender der letzten Woche entnehmt ihr der Battle-Brothers-Kompanieseite. Direkt hinter dem jeweiligen Usernamen tauchen auch die begehrten Spezialmedaillen (ist/war ein Battle Brother...) auf. Und: Das Eintreten und etwaige Ableben jedes Users, äh, Alter Egos in Jörgs Truppe wird dort ebenfalls für alle Zeiten vermerkt, und zwar mit dem jeweiligen Tag und ggf. der Partienummer.

Die 12 Topspender der letzten 7 Tage...

... werden jeweils besonders belohnt. Als Topfinanzier der Global Brothers kommst du erstens in den Namenspool für die aktuelle Woche. Das heißt, ein neuer Battle Brother kann mit deinem Usernamen benannt werden, fortan wirst du von Jörg lobend oder auch tadelnd erwähnt! Die Chance ist desto höher, je weiter oben du in der Liste stehst. Es gibt aber keine Garantie: Jörg wird versuchen, die anfänglichen Kämpen und frühen Rekruten am Leben zu halten und gezielt zu entwickeln. Dennoch werden auch später immer wieder Plätze frei werden.



Sollte dein Alter Ego unglücklicherweise versterben, kann auch ein weiterer Held nach dir benannt werden (sogar noch in der Woche des Ablebens), natürlich mit einer „II.“ oder „III.“ hinter dem Namen. Allerdings kannst du nie zwei Alter Egos gleichzeitig in der Truppe haben.

Zweitens darfst du jeweils zu Wochenbeginn an einer Spezialumfrage teilnehmen, die das Vorgehen Jörgs in den kommenden drei Folgen maßgeblich beeinflussen kann. Ratet mal, ob Söldnerführer Jörg im Zweifel eher auf die Comments unter den Folgen oder auf seine zahlenden Berater hört. Geld regiert die Welt!



Apropos Geld: Erfahrungsgemäß wird es in späteren Wochen immer einfacher, zu den Topspendern zu gehören. Bedenke aber: Je nach Anfangsszenario sind die Gründungsmitglieder die für lange Zeit stärksten Kämpfer mit den besten Überlebenschancen. Auch die frühen Rekruten oder Startmitglieder von „Billig-Kompanien“ (Bauernhaufen...) – so sie ihre ersten Scharmützel überleben – wachsen oft zu Veteranen heran, die lange bei der Kompanie bleiben. Je früher ihr also im Namenspool landet, desto besser eure Chance, in dieser Woche erwählt zu werden und dereinst als stolzer Kämpe mit vielen Kills in die Annalen einzugehen.



Medaillen

Natürlich gibt es auch bei diesem Crowdfunding wieder spezielle Medaillen, die der Spendensumme entsprechen, siehe oben im Spendenkasten.



Darüber hinaus gibt es jedoch auch zwei Spezialmedaillen: Die erste erhältst du, wenn einer der Kämpfer nach dir benannt wurde und zu Wochenbeginn noch lebt. Ja, genau: Diese Medaille ist unter Umständen temporär und kann dir wieder abgenommen werden, wenn dein Alter Ego stirbt. Das macht aber nichts, denn dann wird diese Medaille..



... durch diese ersetzt, die den, nun ja, aktualisierten Status deines Helden zeigt. Fortan ist für alle Zeiten klar, dass du ein ganz besonderer GamersGlobal-User bist, der wirklich alles gegeben hat für dieses Letsplay: das eigene Bildschirmleben! Wir erwarten deshalb, dass einige Spender geradezu darum flehen werden, von Jörg ins Schlachtgetümmel geschickt zu werden!



Nur die findigsten und glücklichsten Crowdfunder werden es schaffen, am Ende des Letsplays tatsächlich beide dieser Medaillen im Profil zu behalten (ein Namenspatron gestorben, ein zweiter bei Letsplay-Ende noch am Leben) – als die wahre Elite unter der düsteren Sonne!

Das Crowdfunding für Staffel 1 von Jörg Langers Battle-Brothers-Letsplay läuft von 1. März 6 Uhr bis 7. März 23:59 Uhr, bei Erfolg startet das Letsplay am 8. März mit der ersten Umfrage (für alle Spender, zum Partie-Setup), die ersten drei Folgen folgen dann noch in derselben Woche.



Nun denn, Landsknechte und Finanziers: Folget und unterstützet Jörgs furchtlose Kompanie!