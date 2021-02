PM: Das erwartet euch in Destruction AllStars (Sony Playstation Blog)

PS5

seit wir Destruction AllStars bei PlayStation Plus* veröffentlicht haben, und es war ein unglaubliches Erlebnis für uns, zu sehen, wie die Community das Spiel zum ersten Mal spielt und schnell hineingefunden hat. Im Namen von Lucid Games möchte ich mich bei allen bedanken, die das Spiel bis jetzt gespielt haben, und auch für all die freundlichen Worte und die Unterstützung in den sozialen Medien!

Wir sammeln euer Feedback zum Spiel mit viel Enthusiasmus und wollen so schnell wie möglich darauf reagieren. Wir haben bereits einige Patches veröffentlicht, die direkt auf das Feedback der Community zu unserem Sprach-Chat im Spiel, ERF und ein paar Absturzfehlern eingehen. Vielen Dank für all eure Kommentare und Vorschläge. Es macht wirklich Spaß, sie zu lesen und darüber nachzudenken – bitte macht weiter so!

Wir haben 2021 für alle Spieler von Destruction AllStars eine Menge in petto. Wir möchten euch hier einen frühen Einblick in das geben, was euch in den kommenden Monaten erwartet, und auch unsere langfristigen Pläne andeuten:

Die Doppelte-ERF-Wochenenden erklären sich wohl von selbst, wohingegen wir mit den vorgestellten Spiellisten das Spiellistenangebot für eine Woche auffrischen und dabei etwas Neues ausprobieren möchten. So können wir auch auf das Feedback der Community reagieren, indem wir den grundlegenden Spiellisten neue Twists verleihen. Wenn wir uns dem April nähern, werden wir mehr darüber berichten, was euch bei den regelmäßigen Inhaltsveröffentlichungen für Destruction AllStars alles erwarten wird.

Beim State of Play zu Destruction AllStars haben wir die Herausforderer-Serien und die Währungen, die ihr in eurer AllStar-Karriere verdienen könnt, kurz angeschnitten. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um ein wenig tiefer in dieses Thema einzutauchen.

Herausforderer-Serien sind Singleplayer-Erlebnisse, die sich um einen AllStar und seinen Rivalen drehen. Am Anfang und am Ende gibt es Filmsequenzen, in denen ihr ein wenig mehr über die zwischenmenschlichen Beziehungen und Rivalitäten eurer AllStars erfahrt. Jedes Event wartet zusätzlich zu den Siegbedingungen mit ergänzenden Herausforderungen auf, die euch einen Grund liefern, noch einmal zurückzukehren und es für Extrabelohnungen erneut zu spielen.

Herausforderer-Serien geben den Spielern die Möglichkeit, wertvolle Skins und kosmetische Objekte für die vorgestellten AllStars zu verdienen. Diese Gegenstände sind exklusiv nur in den Herausforderer-Serien erhältlich und manche von ihnen stehen den epischen Skins, die in unserem Backstage-Bereich erhältlich sind, in nichts nach.

Neben einigen unserer vier Hauptspielmodi beinhalten die Herausforderer-Serien auch ein paar einzigartige Spielmodi, die die Spieler erleben können:

Crashkurs: Das ultimative Zeitrennen. Passiert in eurem Fahrzeug oder zu Fuß Tore und sammelt – wenn ihr könnt – auf eurem Weg Zeitbehälter ein, um einen Zeitbonus zu erhalten. Versucht, das Zieltor rechtzeitig zu erreichen. Aber seid auf der Hut, denn euer Rivale könnte zusammen mit seinem Team auftauchen und versuchen, euch zu schrotten, bevor ihr die Ziellinie erreicht.

Crunchtime: Zerstört zum Gewinnen in der vorgegebenen Zeit alle Punktekisten. Ihr könnt sie zu Fuß oder in einem Fahrzeug zertrümmern. Aber Vorsicht vor den Hindernissen in der Arena: Sie können euch verlangsamen!

Transporter: Diesen Modus könnt ihr euch als AllStar-Taxiservice vorstellen. Springt in ein Fahrzeug und sammelt einen Passagier auf. Bringt ihn an sein Ziel, lasst ihn aussteigen und schnappt euch den nächsten Passagier. Wenn ihr genügend Passagiere an ihr Ziel gebracht habt, bevor die Zeit abgelaufen ist, gewinnt ihr. Aber mit den Hindernissen in der Arena und eurem Rivalen samt Team, die euch eins reinwürgen wollen, werden eure Passagiere die Fahrt ihres Lebens erleben! Top-Tipp: Nutzt die Rammen-Mechanik, um einen Geschwindigkeitsboost zu erhalten oder bevorstehenden Angriffen auszuweichen.

Scharmützel: Ihr und euer Rivale befindet euch in einem Wettstreit, in dem ihr so viele Fahrzeuge wie möglich zerstören müsst. Derjenige, der die meisten demoliert, gewinnt. Hier gibt es kein Unentschieden – um zu siegen, müsst ihr mehr zerstören als euer Konkurrent. Ein paar Top-Tipps: Wenn ihr euren Rivalen ausknockt, könnt ihr doppelte Punkte verdienen … aber denkt daran, er weiß auch, dass er doppelt so viele Punkte erhält, wenn er euch erwischt! Ihr solltet euer Heldenfahrzeug so schnell wie möglich rufen, um schon früh einen Vorsprung vor eurem Rivalen aufzubauen.

Showdown: Es ist so weit. Euer Rivale hat sich euch während der Serie immer wieder in den Weg gestellt und euch das Leben schwer gemacht. Jetzt heißt es ihr gegen ihn! Na ja … fast. Zuerst müsst ihr das Team eures Rivalen auseinandernehmen. Wenn ihr das geschafft habt, heißt es eins gegen eins, Heldenfahrzeug gegen Heldenfahrzeug oder Fußgänger gegen Fußgänger – was auch immer ihr macht oder wie ihr es anstellt, macht euren Gegner alle, um zu gewinnen!

Im Moment erhaltet ihr Ultimo Barricados Herausforderer-Serie ohne zusätzliche Kosten. Ihr könnt sie euch im Herausforderer-Serien-Menü holen.

In Destruction AllStars gibt es zwei verschiedene Währungen, die die Spieler während ihrer Zeit im Spiel verdienen können: AllStar-Münzen und Destruction-Punkte.

AllStar-Münzen verdienen die Spieler, wenn sie online an Multiplayer-Matches teilnehmen** und ihren AllStar-Level erhöhen oder indem sie wöchentliche Herausforderungen abschließen.

Destruction-Punkte sind unsere Premium-Währung, die derzeit im PlayStation Store erworben werden kann. Ihr werdet diese Währung aber auch schon bald durch Aktivitäten im Spiel verdienen können.

AllStar-Münzen können für kosmetische Objekte für jeden AllStar und für das Spielerprofil im Backstage-Bereich ausgegeben werden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, eurer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen – durch verschiedene Skins, Emotes und AllStars-Kommentare sowie durch diverse Banner für euer Spielerprofil.

Keiner dieser Gegenstände bietet einen Gameplay-Vorteil, sie dienen nur dem persönlichen Ausdruck.

Destruction-Punkte können ebenfalls im Backstage-Bereich ausgegeben werden, um einige kosmetische Objekte zu kaufen. Die meisten können entweder mit Destruction-Punkten oder mit AllStar-Münzen erworben werden, die Wahl liegt bei euch.

Mit Destruction-Punkten könnt ihr außerdem unsere Herausforderer-Serien kaufen. Wenn ihr diese Herausforderungen abschließt, werden auch exklusive kosmetische Inhalte aus der entsprechenden Herausforderer-Serie freigeschaltet. Die Serien kosten je 400 Destruction-Punkte. Lupitas Herausforderer-Serie ist für den Einstieg zum Sonderpreis von nur 200 Destruction-Punkten erhältlich.

Neue Herausforderer-Serien werden das ganze Jahr über kontinuierlich veröffentlicht werden, damit ihr spannende neue Inhalte zum Spielen und kosmetische Objekte zum Verdienen habt.

Da wir den Start von Destruction AllStars zu PlayStation Plus verlagert haben, haben wir entschieden, das Gleiche mit dem Preis zu machen. Wir freuen uns, anzukündigen, dass Destruction AllStars ab dem 6. April digital erhältlich sein wird. Das ist ein super Preis, der unterstützen soll, dass das Chaos auch lange nach der PS Plus-Aktion anhält. Wenn ihr das Spiel bereits zu eurer Bibliothek hinzugefügt habt, könnt ihr es natürlich behalten, solange ihr ein aktives PS Plus-Abonnement habt. Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die das Spiel gespielt, ihre Clips geteilt und gefragt haben, was als Nächstes bei Destruction AllStars passiert. Wir haben noch einiges für euch auf Lager und wir können es kaum abwarten, euch mehr davon zu erzählen! Wir sehen uns in der Arena!

